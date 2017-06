Pfullendorf Frische Milch sprudelt jetzt rund um die Uhr

Landwirt Alfred Kaltenbach eröffnet mit einem Hoffest seine neuen Automaten in Kleinstadelhofen

Pfullendorf (slo) Frisch und appetitlich sprudelt die Milch von Landwirt Alfred Kaltenbach in die Flasche. Zapfen darf sie sich jeder selbst – und das ab jetzt auch rund um die Uhr. Mit einem zünftigen Hoffest eröffnete der Kleinstadelhofener am Sonntag seine neue Almhütte, in der die "Milchtankstelle" thront, an der sich jeder Tag und Nacht für 1 Euro pro Liter bedienen darf.

Und nicht nur das: Auch Fleisch, Wurst und Eier sind am Automaten gleich nebenan zu haben, sodass dem spontanen Grillen am Abend oder am Feiertag künftig nichts mehr im Wege steht.

Viel los ist am Sonntag auf dem sonst so idyllischen Hof von Alfred Kaltenbach. Unter den zahlreichen Ständen sind die ZG Agrar, ZG Technik, der Maschinenring Linzgau, das Lohnunternehmen Gebrüder Paul, die Feuerwehr Großstadelhofen sowie die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Hingucker sind die Oldtimer aus dem Ort. Zahlreiche Besucher sind nach Kleinstadelhofen geströmt, um das neue Angebot gleich vor Ort zu testen – und mit den eigentlichen "Milcherzeugern" auf Tuchfühlung zu gehen, den imposanten Kühen auf dem Hof.

Infos für Verbraucher von morgen

Besonders beliebt sind natürlich die süßen Kälbchen. Gerne öffnet Alfred Kaltenbach seine Stalltüren, denn dass vor allem die kleinen Besucher wieder mehr Kontakt zur ursprünglichen Landwirtschaft bekommen, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Kaltenbach führt den Betrieb in der vierten Generation. "Ich möchte den Verbrauchern von morgen zeigen, wie ein bäuerlicher Familienbetrieb geführt wird. Sie sollen direkt vor Ort sehen, wo ihre Produkte herkommen.

Leider sind so viele Betriebe vom Aussterben bedroht", betont der Landwirt. Zwei Jahre dauerten die aufwändigen Vorbereitungen für das Installieren der neuen Automaten, denn viele Vorschriften mussten erfüllt werden, bevor der erste Liter Milch gezapft werden durfte.

"Wenn nicht meine gesamte Familie mitgeholfen hätte, hätten wir es nicht geschafft", bekennt Kaltenbach.

25 000 Euro hat er in die "Milchtankstelle" gesteckt. Deshalb steht der zweite Automat für frisches Fleisch, Wurst und Eier zunächst nur zur Probe für sechs Monate in der Almhütte, denn er würde weitere hohe Investionen verursachen. Diese will der Landwirt nur dann leisten, wenn die Neuheit von den Kunden tatsächlich angenommen wird.

Die begeisterte Resonanz bei Groß und Klein am Sonntag lässt Gutes erahnen.