Pfullendorf Freiheitskämpfer Konrad Heilig wird 200 Jahre alt

Konrad Heilig gilt als bedeutender Sohn der Stadt Pfullendorf. Die Preußen haben den Demokraten 1849 in Rastatt erschossen.

Vor 200 Jahren hat ein berühmter Pfullendorfer das Licht der Welt erblickt und geht als badischer Revolutionär und Freiheitskämpfer in die Annalen der Geschichte ein: Josef Konrad Heilig. Ein schmähliches Ende bereiten ihm die preußischen Belagerer vor einem Standgericht in Rastatt: Sie verhängen gegen ihn, den 32-Jährigen, die Todesstrafe. "Es ist schon auffallend, wie wenig Aufhebens die Stadt nach meinem Dafürhalten für ihren bedeutenden Sohn gemacht hat. Denn im Sinne der Demokratie war er eine herausragende Persönlichkeit", sagt Pfullendorfs Historiker Peter Schramm.

Der in der badischen Kleinstadt geborene Konrad Heilig gilt mit seiner Körpergröße von 1,80 Meter als wahrer Hüne und scheint deshalb als Berufssoldat im großherzoglich badischen Heer gerade prädestiniert zu sein. Schnell dient er sich hoch. Er wird Artilleriewachtmeister, dann Unteroffizier der Festungsartillerie in Rastatt. Und er entpuppt sich als glühender Verfechter der Revolution. Als am 12. Mai 1849 der badische Kriegsminister General Friedrich Ludwig Hoffmann mit großem Geschütz auf meuternde Soldaten schießen lassen will, wirft sich Konrad Heilig couragiert vor die Mündung der Kanone. Daraufhin befördert ihn General Siegel zum Kommandaten der Festungsartillerie und zum Major.

Das Großherzogtum Baden, seit 1806 souveräner Staat, hat 1818 unter Großherzog Karl eine Verfassung erlassen, die als eine der fortschrittlichsten in dem deutschen Landen gilt. Sie wurde vom badischen Finanzrat Karl Friedrich Nebenius (1784 bis 1857) konzipiert. Beabsichtigt wird in erster Linie damit, für die innerhalb der im Großherzogtum lebende Bevölkerung ein gemeinsames badisches Staatsbewusstsein zu schaffen. Denn Fläche und Bevölkerung von Baden haben sich durch territoriale Zugewinne zwischen 1803 und 1815 mehr als verfünffacht – der Großteil der Bevölkerung gehörte vor der Napoleonischen Zeit anderen Staaten an: der Kurpfalz, dem Hochstift Speyer, Vorderösterreich, den Fürstentümern Leiningen und Fürstenberg, dem Hochstift Konstanz, der Reichsabtei Salem oder den Reichsstädten Überlingen und Pfullendorf.

Den Bürgern werden Grundrechte, wie Freizügigkeit, Eigentumsgarantie, Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Glaubensfreiheit garantiert. Das Großherzogtum Baden ist nunmehr eine konstitutionelle Monarchie, in der neben dem Großherzog das Parlament und die aus zwei Kammern bestehenden Landstände treten. Über das aktive Wahlrecht zur Zweiten Kammer verfügen 17 Prozent der badischen Bevölkerung – für die damalige Zeit stellt dies einen außerordentlich hohen Wert dar.

Trotz der relativ liberalen Verfassung steht Baden zusehends unter radikaldemokratischen Einflüssen von Kräften, die durch die französische Februarrevolution inspiriert sind. Sie fordern in Baden eine Republik unter der Souveränität des Volkes und lehnen sich gegen die Fürstenherrschaft auf. Berühmt wird der aufständische Radikaldemokrat Friedrich Hecker, der mit einer 800 Mann starken Freischar von Konstanz nach Karlsruhe ziehen will, aber schon im Gefecht auf der Scheideck bei Kandern unterliegt. Sein Mitstreiter Gustav Struve marschiert im September 1848 in Lörrach ein, 4000 Freischärler begleiten ihn auf den Weg nach Karlsruhe. Die badische Revolution endet am 23. Juni 1849 mit der militärischen Niederschlagung der letzten Erhebung durch von Preußen geführte Bundestruppen. Sie hat der nach Koblenz ins Exil geflohene Großherzog Leopold von Baden zur Hilfe gerufen. Er kehrt an der Seite des Prinzen von Preußen, Wilhelm I. zurück, der für seine Kompromisslosigkeit den Beinamen "Kartätschenprinz" erhält. Die Preußen machen nach der Kapitulation mit revolutionären Freiheitskämpfern kurzen Prozess. Wegen "Treuebruch und Hochverrat" wird Konrad Heilig vor dem Standgericht in Rastatt verurteilt und als Dritter von 19 Revolutionären im Festungsgraben des heutigen Hasenwäldeles am 11. August 1849 erschossen: Zehn Kugeln strecken ihn nieder. Die Gedenksteine für insgesamt 27 zum Tode verurteilte und hingerichtete Badener Freiheitskämpfer liegen auf einer Kreislinie auf dem Karlsplatz in Karlsruhe. Das Ensemble der Gedenksteine ist eine Stätte der Straße der Demokratie in der ehemaligen Residenzstadt.

Als Freiheitskämpfer lebt Konrad Heilig in der Geschichte lediglich durch seine Straße im Bewusstsein seiner Vaterstadt weiter, wie es Professor Josef Groner im Buch "Pfullendorf im Linzgau" festgehalten hat. Und auch in Rastatt wurde ihm eine Straße gewidmet, die detailliert Geburts- und Todesort festhält. Peter Schramm vertritt die Meinung, das Konrad Heilig in Pfullendorf viel mehr Beachtung verdient haben dürfte, beispielsweise als Namensgeber für die Kaserne. "Das wäre jedenfalls besser, als der jetzige Allerweltsnamen", sagt Schramm.

Zur Person

Konrad Heilig wird am 22. November 1817 als 15. und letztes Kind des Pfullendorfer Leinenwebers und Stadtchronisten Johann Georg Heilig geboren. Nach seiner Ausbildung zum Barbier schlägt der junge Mann den Weg des Berufssoldaten ein und schließt sich der großherzoglich badischen Artillerie an. Dort steigt er die Karriereleiter schnell hoch. Er wird zum Major und Festungskommandanten in Rastatt ernannt. Konrad Heilig gilt als glühender Revolutionsanhänger, ganz im Zeichen einer demokratischen Tradition. Seine Wehrhaftigkeit und sein Verteidigungsgeschick steigern den Groll seiner Gegner. Nach seiner Gefangennahme kennt die preußische Justiz keine Gnade. Heilig wird mit 32 Jahren zum Tode verurteilt und erschossen.