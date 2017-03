Hoßkirch Frau tot in Auto gefunden: Die Spurensuche in Hoßkirch dauert an

Frau tot in Auto gefunden: Die Spurensuche in Hoßkirch dauert an

Das Tötungsdelikt vom Samstag beschäftigt Hoßkirch, denn noch sind viele Fragen offen. Bürgermeister Roland Haug zeigt sich fassunglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Stimmung in Hoßkirch ist, als habe sich ein feiner Nebel über die 800-Einwohner-Gemeinde gelegt. So beschreibt Bürgermeister Roland Haug die aktuelle Situation, er spricht von Fassungslosigkeit und Trauer. Allgegenwärtig sei die Frage nach dem Warum, die auch die Polizei noch nicht klären kann. "Die Spurenauswertung dauert an", sagt Polizei-Pressesprecher Markus Sauter. Aktuell werden Zeugen gesucht, denen am Samstag, 25. Februar, zwischen 20 und 23 Uhr ein blauer Mercedes Vito mit Ravensburger Kennzeichen in der Umgebung von Hoßkirch und Tafertsweiler aufgefallen ist.

Am Sonntagvormittag hat ein Spaziergänger bei Hoßkirch ein Auto auf einem Acker entdeckt, darin befand sich eine tote 30-jährige Frau. Das Auto war von dem Gemeindeverbindungsweg nach Tafertsweiler abgekommen und der 34-jährige Ehemann der Toten lag schwer verletzt etwa 100 Meter entfernt. Er liegt im Koma und konnte noch nicht vernommen werden. Die Polizei geht seit Dienstag aber nicht mehr von einem Unglücksfall aus, sondern ermittelt in einem Tötungsdelikt: Die Obduktion ergab, dass die Frau erwürgt wurde. Eine toxikologische Untersuchung steht noch aus, bis zu einem Ergebnis können laut Sauter mehrere Wochen vergehen. Die Spuren, die der Kriminaldauerdienst Singen sowie die Kriminaltechnik gesichert haben, werden derzeit beim Landeskriminalamt in Stuttgart untersucht.

Polizeisprecher Sauter geht nicht davon aus, dass der tatverdächtige Ehemann in den nächsten Tagen befragt werden kann. Bis dahin wird die Polizei weiter das Umfeld des Ehepaars befragen, teilt er dem SÜDKURIER mit. Details über die Herkunft des Paares und den möglichen Tathergang nennt die Polizei noch nicht, man stecke noch mitten in den Ermittlungen. Klar ist: Die Kinder des Ehepaares werden derzeit von Angehörigen versorgt.

Für Bürgermeister Roland Haug hinterlässt das Tötungsdelikt deutliche Spuren in seiner Gemeinde. Die örtliche Fasnet wurde noch am Sonntag abgesagt, nachdem die Polizei Haug benachrichtigt hatte – nach Feiern war niemandem mehr zumute. In einer so kleinen Gemeinde kenne jeder jeden, da mache solch ein Vorfall sehr betroffen. Die Anteilnahme sei groß, sagt Haug, auch wenn Hoßkirch derzeit keinen Gottesdienst oder Ähnliches plant. "Wir können und wollen noch nicht agieren, wenn noch so viele Fragen offen sind."

Zeugen sollen sich an die Polizei Ravensburg wenden unter Telefon 07 51/8 03 33 33.