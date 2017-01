Pfullendorf Frank-Thomas Bopp: "Rituale sind per se nicht schlecht"

Frank-Thomas Bopp: "Rituale sind per se nicht schlecht"

Als Chefarzt leitet der 50-jährige Frank-Thomas Bopp seit fünfeinhalb Jahren die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am SRH-Krankenhaus Sigmaringen. Im SÜDKURIER-Interview spricht er über die Themen Rituale und Gewalt.

„Demütigungen bei Aufnahmeritualen" titeln die Medien über die Vorkommnisse in der Pfullendorfer Bundeswehrkaserne. Wundert Sie das?

Nein, es wundert mich überhaupt nicht.

Warum?

Gewalt gehört für uns Menschen zur Grundausstattung, das ist anthropologisch bedingt wie Fortpflanzung, Essen und Trinken.

Gibt es Strukturen oder Gruppen, wo Gewalt häufiger vorkommt?

Hierarchisch strukturierte Einheiten und Gruppen wie beispielsweise Kirchen und Bundeswehr sind für solche Vorfälle prädestiniert, denn hier handelt sich um „testosterongefüllte Räume“. Aber allen Systemen ist Gewalt immanent.

Auch in normalen Unternehmen?

Gewalt ist nicht kategorisiert, sondern existiert auf vielen oftmals filigranen Ebenen, denken Sie nur an verbale Gewalt. Gewalt gehört zum Menschen dazu, das Menschsein bedingt Gewalt.

Und die Vorkommnisse in der Staufer-Kaserne?

Das ist wie eine „Black Box“, ein Mikrokosmos, ein geschützter Raum, da schaut niemand hinein. Das ist ein völlig anderes Leben als in der Außenwelt und dazu kommen noch der Machtfaktor dazu und ein Schamgefühl.

Wie meinen Sie das?

Oben ist die Macht und unten ist die Scham. Es ist für Opfer deshalb schwer, nach außen zu gehen.

Es geht um Rituale!?

Ja. Aber Rituale an sich sind nicht schlecht. Sie sind wichtig für die Gruppenbildung. Auch Eliten brauchen solche Zeremonien, um sich selbst zu bestätigen. Rituale dienen einer Tradition, die fortgeführt werden soll. Sie soll das Bestehende bewahren, verstärken und unterstützen.

Aber augenscheinlich sind diese Rituale aus dem Ruder gelaufen?

Die Allgemeinheit weiß noch nicht wirklich, was in der Pfullendorfer Kaserne wirklich passiert ist. Da muss man erst einmal die genauen Ermittlungen abwarten. Aber nochmals: Rituale sind per se nicht schlecht. Wenn dieses Besondere verloren geht, dann gehen die Gruppen auseinander.

Brauchen die Soldaten, die zum Kämpfen, ja zum Töten ausgebildet werden, nicht eine besondere Vorstellung von Moral?

Wir alle tragen diese doppelte Buchführung von Gewalt in uns. Wir lehnen sie ab und gleichzeitig frönen wir einem Voyeurismus von Gewalt. Denken Sie nur an den sonntäglichen „Tatort“ im Fernsehen. Und für Soldaten ist das eine ganz besondere Herausforderung. Eine Quadratur von Moral, Ethik und einem gesunden Verteidigungsdenken. Vielleicht sind Soldaten oder auch Ausbilder damit überfordert, denn es ist ein schmaler Grat.

Haben Sie einen Lösungsvorschlag?

Man könnte für jeden Bundeswehrstandort einen Ansprechpartner vor Ort, eine Art regionalen Bundeswehrbeauftragten implementieren. Wenn es nur einen Beauftragten in Berlin gibt, dann ist die Entfernung einfach zu groß und es fehlt das Sprachrohr vor Ort. Klar ist, dass es sich bei der Bundeswehr um eine Mammutorganisation handelt und deshalb sollte das Ministerium meiner Meinung nach dezentrale Ansprechpartner installieren. Wenn wir in unserer Klinik nicht weiterkommen und Probleme haben, dann fragen wir auch einen externen Supervisor, der uns Ratschläge gibt, was wir anders machen könnten.

