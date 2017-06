Pfullendorf Forderung: Windkraftanlagen stillegen

Eine Bürgerinitiative in Pfullendorf fordert, die drei neuen Windkraftanlagen in Hilpensberg stilllegen zu lassen. Die Mitglieder wollen sich zum Verein formieren. Sie wollen auch verhindern, dass der Spitalfonds Überlingen ein Gelände neben den neuen Anlagen verpachtet, damit dort weitere Windkraftanlagen errichtet werden können.

Pfullendorf-Denkingen – Hans Daikeler hat die Forderung eindeutig formuliert: "Unser Ziel ist die Abschaltung von Hilpensberg und die Verhinderung weiterer Windkraftanlagen." Dafür will sich eine Bürgerinitiative einsetzen, die derzeit aus knapp 15 Aktiven besteht und die Gründung eines Vereins anstrebt. Dazu braucht man noch mehr Unterstützung. Die hatte man sich auch von einer Veranstaltung am Donnerstagabend im Pfarrheim erhofft. 43 Interessierte waren gekommen, darunter Menschen, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigten, aber auch solche, die gesundheitliche Schäden durch die drei Anlagen bei Hilpensberg befürchten.

Stephan Wiethaler aus Straß ist Sprecher der Bürgerinitiative und berichtete von körperlichen Beschwerden von Anwohnern, die 800 bis 1000 Meter von den Anlangen entfernt leben. "Für die meisten von uns war Windkraft bislang eine saubere Alternative zum Atomstrom", machte er das Dilemma deutlich. Dass die Rotorblätter Auswirkungen auf die Menschen haben, damit hatte man nicht gerechnet. Schuld daran dürfte der Infraschall sein, tiefe Töne, die von den Windenergieanlagen erzeugt werden und für den Menschen eigentlich nicht hörbar sind.

"Aber Infraschall ist ein wichtiges Thema", betonte Christoph Leinß aus Ostrach. Der pensionierte Oberforstrat hat sich in den vergangenen Jahren vom Windkraftbefürworter zum Windkraftgegner gewandelt und sitzt auch im Beirat des Vereins Mensch und Natur, der landesweit Unterstützung beim Widerstand gegen Windkraftanlagen bietet. Doch es sind nicht nur Veränderungen der Hirnströme, die Herabsetzung der Atemfrequenz, die Erhöhung des Blutdrucks und die Vergrößerung der roten Blutkörperchen, die Betroffene geltend machen.

Leinß sprach auch das Thema Naturschutz an. So gebe es von Hilpensberg Bilder, auf denen bis zu 30 fliegende Rotmilane bei laufenden Rotoren zu sehen seien. "Auch Weißstörche sind mal dabei", stellte Leinß fest. Und damit sei für ihn sicher, dass die Anlagen gegen den Paragrafen 44 des Bundesnaturschutzgesetzes verstoße. Dort sei ein Tötungsverbot für geschützte Vogelarten fixiert. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks versuche derzeit, dieses Gesetz im Sinne der Windkraft aufzuweichen. Für den ehemaligen Forstmann ist klar, dass die Anlagen nur der Verlustabschreibung dienen, in Baden-Württemberg aber nicht einmal einen kostendeckenden Betrieb erreichen könnten.

Hans Daikeler will die Bürgerinitiative möglichst schnell ausweiten. "Wir brauchen noch mehr Mitstreiter, damit die Arbeit besser verteilt werden kann", betonte er. Eine Arbeitsgruppe hat sich bereits mit der Gestaltung eines Informationsflyers beschäftigt und auch ein offener Brief an die Bürgermeister und Gemeinderäte von Pfullendorf und Überlingen ist fast fertig.

Bekanntlich will der Spitalfonds Überlingen direkt neben der Anlage in Hilpensberg Gelände für weitere Windkraftanlagen verpachten. Die Wortmeldungen aus der Versammlung machten deutlich, dass man das unbedingt verhindern müsse. In Bezug auf die bestehenden Anlagen wurde mehrfach die Stellung eines Strafantrags gefordert. Denn die Anliegen verstießen gegen das im Grundgesetz verankerte Recht der körperlichen Unversehrtheit. Außerdem müsse man körperliche Beschwerden unbedingt dokumentieren und ärztlicherseits feststellen lassen. Es wurde empfohlen, vor und nach einem etwa dreiwöchigen Urlaub Blutuntersuchungen machen zu lassen. Da seien die Veränderungen dann feststellbar.

Schon in den nächsten Wochen will man sich wieder treffen, um die weitere Vorgehensweise zu beraten. Bis dahin soll eine Mustersatzung des Vereins Menschen und Natur auf die örtlichen Gegebenheiten umgearbeitet sein, sodass der Verein bald gegründet werden kann. Denn mit der angestrebten Gemeinnützigkeit könne man dann auch Spenden entgegennehmen und habe eine ganz andere rechtliche Grundlage, betonte Daikeler.

Die Initiative

Die Bürgerinitiative Mensch und Natur Oberer Linzgau verschickt per E-Mail ständig neue Informationen zum Thema Windkraft. Wer sich in den Verteiler aufnehmen lässt, geht keinerlei Verpflichtung ein. Auch wer sich bei der Bürgerinitiative engagieren will, kann sich melden bei: Stephan Wiethaler, Straß 12, Pfullendorf, Tel. 0 75 52/40 87 55, E-Mail: bimnol@web.de