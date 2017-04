Pfullendorf Folk-Rock mit "Cul na Mara" im Café Moccafloor

Die oberschwäbische Band spielt keltische Musik zwischen Tradition und Moderne und tritt am Samstag, 8. April, mit neuen Songs auf.

Pfullendorf – Acht Preise für die ersten beiden CDs, internationale Auftritte, ihre Musik läuft auf diversen Radiostationen: Eigentlich könnte sich die Kultband "Cul na Mara" nach den ersten sechs Jahren auf ihren Lorbeeren ausruhen und einfach nur weiterspielen. Oberschwabens wahrscheinlich erfolgreichste Folk-Rock-Band gibt am kommenden Samstag, 8. April, 20.30 Uhr, ein Gastspiel im Café Moccafloor, informiert Cafébetreiberin Aline Witschel. Von Ausruhen kann überhaupt keine Rede sein, denn Cul na Maras keltische Musik, die fast lässig Tradition und Moderne verbindet, die neuen Songs fast hitverdächtig und trotzdem mit feinsten kritischen Nuancen, aktuell und zeitlos geschrieben, machen das Programm „The World Is Colourful“ zu einem Zeitdokument. Die Musiker verarbeiten die kritischen Themen Rassismus, Flucht, Vertreibung und Intoleranz mit einer hohen Sensibilität ohne billig anmachende Anklage. Balladen wie „Clearances“ sind wunderschön und trotzdem schmerzhaft, denn sie berichten von den Vertreibungen aus den Highlands im 18. Jahrhundert und vergegenwärtigen, wie Vertreibung, Gewalt und Flucht stets ein Thema in ganz Europa waren.

Der Eintritt kostet 13,50 Euro und im Vorverkauf 13 Euro.