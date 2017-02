Förderkreis der Grundschule am Härle veranstaltet tolle Nachtwanderung

Der Weg durch den Neidling ist mit Lichtern markiert und zum Abschluss lassen sich die rund 170 Teilnehmer Punsch am Lagerfeuer schmecken.

Der Förderkreis der Grundschule am Härle hat zur Nachtwanderung eingeladen, und so trafen sich 170 Schüler, Eltern und Lehrer, um in einer herrlichen Winternacht eine Wanderung durch den Neidling zu unternehmen, informiert Egon Wolfensberger. Damit die stimmungsvollen Eindrücke zur Geltung kamen, wurden kleine Gruppen gebildet. Der gesamte Weg war mit Lichtern markiert und nach etwa 40 Minuten kamen die Teilnehmer wieder an der Grillhütte am Waldrand des Neidling an. Hier wartete schon das Verpflegungsteam des Förderkreises mit einem wärmenden Lagerfeuer, heißen Würsten und einem leckeren Kinderpunsch auf die hungrigen Teilnehmer wie Lara, Jule, Sarah, Christian, Leon, Pathr, Emma, Leon und Janina (von links). Bild: Egon Wolfensberger