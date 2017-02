Pfullendorf Flüchtlinge: "Deutsche Sprache ist unsere Lebensgrundlage"

Zertifikatsübergabe für Sprachkursteilnehmer eines Deutschkurses im historischen Ratssaal in Pfullendorf.

Das besondere Ambiente des historischen Rathaussaals bot den Rahmen, um eine besondere Leistung von 14 Frauen und Männern zu würdigen – sie erhielten das Zertifikat über den erfolgreichen Abschluss eines Deutschkurses. Seit vielen Jahren bietet die Volkshochschule die Sprachkurse an und auch dieses Mal blickten Leiterin Hermine Reiter, Mitarbeiterin Mechthilde Eisenreich und Lehrerin Gerda Muche in glückliche Gesichter und noch größer war die Freude, als sie hörten, dass zwei Teilnehmer einen Vollzeitjob haben und drei weitere ein Praktikum absolvieren. Unter den Praktikanten ist auch Elias. Ein ruhiger Mann, der aus Syrien fliehen musste, mit 59 Jahren eine neue Sprache lernte und gerne einen Job in seinem erlernten Beruf als Elektriker hätte. Die quirlige Vedad würde gern im Kindergarten arbeiten und Natalja im Import/Export, denn außer ihrer Heimatsprache Russisch beherrscht sie Englisch, Arabisch, Französisch und jetzt wurde ihr das höchste Deutschkursniveau bescheinigt. Dass Hermine Reiter und Gerda Mucher für die Kursteilnehmer mehr als Lehrer sind, war bei der einstündigen Zeugnisfeier offensichtlich. Mit herzlichen Umarmungen und vielen Worten bedankten sich die Frauen und Männer aus Syrien, Brasilien, Kosovo und Russland bei ihren Mentorinnen, die sie auch bei Alltagsfragen oder familiären Problemen um Rat fragen. Die Mehrzahl hatte nach dem Grundkurs, der 660 Stunden umfasst, noch die Gelegenheit einen 300-stündigen Wiederholungskurs zu absolvieren. Hermine Reiter betonte mehrfach, wie wichtig, ja entscheidend dieses zusätzliche Angebot für viele Teilnehmer war.

Denn die Menschen müssen in einem für sie gänzlich fremden Land vieles gleichzeitig bewältigen und die Sprache ist eine ganz besondere Herausforderung. So kennen viele Flüchtlinge aus Syrien nur die arabische Schrift und müssen nun wie Grundschüler die Buchstaben des Alphabets lernen. "Das war anstrengend, aber sie haben toll gelernt", lobte Lehrerin Muche ihre Zöglinge. Mit Hermine Reiter übergab sie die Zertifikate des in Frankfurt a.M. ansässigen Sprachtestanbieters Telc, einem Tochterunternehmen des Deutschen Volkshochschulverbandes. Dieser Anbieter kooperiert mit der Bundesregierung und die Zertifikate werden weltweit anerkannt. Die Teilnehmer erhalten vom Bundesamt für Migration noch eine zweite Urkunde, was aber noch ein paar Tage dauert. "Das ist ein offizielles Dokument, und es gibt keine Kopie", ermahnte Reiter die Absolventen gut auf das Zeugnis aufzupassen, denn bei Verlust muss man die Prüfung wiederholen. Für Jeden hatte das VHS-Duo herzlich-aufmunternde Worte parat und motivierte die Erwachsenen im Alltag Deutsch zu sprechen und weiter zu lernen. Den Führerschein könne man auch ohne hundertprozentige Sprachkenntnisse machen, ermunterte Reiter eine Teilnehmerin, sich auch an diese Herausforderung zu wagen. Eine ganz besondere Erfolgsstory verriet die VHS-Chefin am Schluss. Ein junger Familienvater absolvierte den Sprachkurs, während die Ehefrau das Baby hütete. Zuhause vermittelte der Mann seiner Frau den Lernstoff und gemeinsam übten sie und erledigten die Hausaufgaben. Am Ende schafften Mann und Frau die Sprachprüfung.

Sprachkurse

Aktuell besuchen 24 Teilnehmer einen Nachmittagskurs sowie 25 Frauen und Männer einen Spezialkurs für Berufstätige, der samstags stattfindet. Am 30. Januar startete ein neuer Sprachkurs, der mit 25 Teilnehmern voll ist, darunter sind auch elf Flüchtlinge, die im Rahmen der Anschlussunterbringung seit einigen Wochen in Pfullendorf leben. Die Abschlussprüfung besteht aus den Komplexen Hören/Lesen sowie Schreiben und zwei externe Lehrer prüfen die Sprachfähigkeit. Für jeden Bereich werden Punkte vergeben und je höher die Punktzahl, desto höher der Abschluss, der die Niveaus A1 über A2 bis zu B1 bescheinigt. (siv)