Pfullendorf Flüchtlinge: Ausbildung statt Abschiebung

Beim Treffen der Netzwerkallianz Bodensee-Oberschwaben informierten sich 50 Arbeitgeber über die Möglichkeiten Flüchtlingen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anzubieten.

Die Integration von Flüchtlingen beginnt mit dem Erlernen der deutschen Sprache und dann mit der erfolgreichen Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Über diese Erkenntnis herrschte Einigkeit bei einem Erfahrungsaustausch der Netzwerkallianz Bodensee-Oberschwaben, an dem sich 50 Arbeitgeber bei der Firma Gühring in Sigmaringen beteiligten.

Nach Angaben von Georg Link, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Balingen, hatte die Veranstaltung das Ziel, Perspektiven für Geflüchtete bei den Betrieben zu schaffen und Unternehmen bei der Integration zu unterstützen. Er betonte den Bedarf an Fachkräften der heimischen Betriebe und Mario Dietzsch, Leiter der Agentur für Arbeit in Sigmaringen, informierte über rechtliche Fragen sowie gezielte Förder- und Integrationsmaßnahmen. „Wir wollen das Interesse von Firmen wecken, Flüchtlingen eine Ausbildungschance zu geben“, wiederholte Agenturpressesprecher Rolf Gehring im SÜDKURIER-Gespräch, dass die größte Hürde selbstredend die deutsche Sprache sei.

Das größte Potenzial sieht die Agentur bei den Handwerksbetrieben, wo ein enormer Fachkräftemangel herrsche und hier besonders im Bausektor. Im Anschluss hörten die Gäste beeindruckende Berichte von Arbeitgebern, die schon Erfahrungen mit der Beschäftigung Geflüchteter gesammelt haben. Daniel Reuter, Geschäftsführer bei Maler Reuter in Krauchenwies, zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung seines Auszubildenden aus Mali, der sich nach den anfänglichen Schwierigkeiten so gut präsentiert, dass die Beschäftigung weiterer Flüchtlinge geplant ist. Ähnlich äußerte sich Peter Müller, Geschäftsführer der Firma Tegos in Ostrach. Bei Tegos sind derzeit einige syrische Flüchtlinge beschäftigt.

Für Aufregung im Land sorgt derzeit die vermehrte Abschiebung von Flüchtlingen, die eine Ausbildung oder Praktikum absolvieren und für deren Bleiberecht sich neben den Ausbildungsbetrieben, sozialen Organisationen auch Kommunen einsetzen. Im Landkreis Sigmaringen gab es allerdings noch keinen einzigen Fall, versichert das Landratsamt auf Anfrage des SÜDKURIER. Auch Hermine Reiter, Leiterin der Volkshochschule Pfullendorf, die seit Jahren Sprachkurse für Flüchtlinge anbietet, wurde noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert. Sie berichtete, dass vom jüngst beendeten Sprachkurs einige Teilnehmer schon eine feste Arbeitsstelle gefunden und vor wenigen Tagen 25 Flüchtlinge einen neuen Sprachkurs begonnen haben.



Fachkräfteallianz

Zusammenschluss der Handwerkskammer Reutlingen, der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen, der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Sigmaringen, der Agentur für Arbeit Balingen und des Jobcenters Landkreis Sigmaringen um Themen wie Gewinnung von Studienabbrechern für die duale Ausbildung oder die Integration von Flüchtlingen und Migranten zu besprechen. Informationen unter www.fachkraefteallianz-bo.de.