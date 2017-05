Pfullendorf Flairhotel "Adler": Neuer Küchenchef zaubert am Herd

Als neuer Küchenchef sorgt der 26-jährige Yannick Traut im Flairhotel "Adler" für die Verköstigung der Gäste. Geschäftsführer Willi Nusser und seine Ehefrau Bernadette stehen dem Küchenmeister im Managementbereich mit Rat und Tat zur Seite.

Als "Koch aus Leidenschaft und mit viel Kompetenz" präsentierte gestern Willi Nusser, Geschäftsführer des Flairhotels "Adler", Yannick Traut als neuen Küchenchef des Pfullendorfer Traditionsbetriebes. Seit 1. April hat der 26-jährige Küchenmeister, der zuletzt drei Jahre Küchenchef im Hotel "Löwen" in Langenargen war, die Leitung der Adler-Küche inne und viele Rezepte für die Zukunft mitgebracht. Nachdem vor einigen Wochen die Verkaufspläne des Ehepaares Nusser für das Hauptgebäude publik wurden, hatte die Gerüchteküche Konjunktur und Willi Nusser Gesprächspartner aus dem ganzen Bundesgebiet. "Ich bin Pfullendorfer. Das ist meine Heimat. Und es wird im Adler immer weitergehen. Wir richten den Blick nach vorne", gab es von Willi Nusser beim gestrigen Pressegespräch ein klares Statement. Klar ist, dass er und Ehefrau Bernadette dem neuen Küchenchef mit Rat und Tat zur Seite stehen werden und die im Hintergrund ablaufendenden Managementaufgaben wie Buchhaltung übernehmen. "Wir werden nicht mehr in der ersten Reihe stehen", erklärt 62-jährige Nusser, dass er weiter an einer Nachfolge für den "Adler" arbeite, wobei es etliche Optionen wie beispielsweise Erbpacht oder ähnliches gebe. Als klares Zeichen, dass der Gastronomie- und Hotelbetrieb absolut weiterläuft, bezeichnen Nusser und Yannick Traut die Vorstellung des neuen Küchenchefs. Dieses Signal gilt auch den 50 Frauen und Männern, die in Voll- oder Teilzeit im "Adler" beschäftigt sind und das Traut, der seine Kochausbildung im Hotel "Sackmann" in Baiersbronn absolvierte, toll aufgenommen hat. "Das Haus ist sehr vielseitig und die Räumlichkeiten sind so flexibel nutzbar, dass wir auf viele Trends reagieren können", benennt Traut die Vorzüge des Traditionsbetriebes.

Seit seinem Eintritt vor sechs Wochen wurde schon einiges verändert, so die Umstellung der Speisekarten, wo man auf die Verarbeitung von regionale und saisonale Produkten setzt. Bewährte Markenzeichen wie Themen- und Erlebnisabende im "Felsenkeller" sollen beibehalten und durch neue Angebote wie Weinabende ergänzt werden. Mit seinem Einstieg im "Adler" erfüllt sich Yannick Traut auch einen Traum, wobei er durchaus Interesse an der Nachfolge hat und mit dem Ehepaar Nusser entsprechende Gespräche führen will. Dass er in eine solche Situation kommen könnte, hätte er nie gedacht, bekennt Willi Nusser und erinnert sich wehmütig an die früher so umtriebige Gastronomie, die gemeinsam viel für Pfullendorf auf die Beine gestellt habe. "Die Qualität ist entscheidend. Man muss Akzente setzen, viel arbeiten und überzeugen", gibt er dem jungen Küchenchef als Erfolgstipps mit auf den Weg. Dass der neue Mann in der Küche optimistisch ist, zeigt der Umstand, dass er sich entschlossen hat, den guten Ruf des Ausbildungsbetriebes "Adler" fortzuführen und nach einjähriger Abstinenz wieder Lehrlinge auszubilden. Ansonsten lernt er jeden Tag den Betrieb näher kennen und ist dabei froh, jederzeit die Erfahrung des Ehepaars Nusser nutzen zu können.

Hotel "Adler"

Die Gesamtfläche des Hauptgebäudes beträgt 2731 Quadratmeter, davon sind 735 Quadratmeter Außenfläche. Insgesamt stehen für Übernachtungen 90 Betten zur Verfügung, davon 40 Betten in 21 Zimmern im Nebengebäude auf der anderen Seite der Heiligenberger Straße. Für die Gastronomie stehen ein Restaurant mit 70 Plätzen, der Gewölbekeller mit 150 Plätzen sowie der "Spiegelsaal" mit 80 Sitzplätzen zur Verfügung. (siv)