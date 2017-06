Pfullendorf Ferienprogramm mit 74 Angeboten

Das vom Kinder- und Jugendbüro organisierte Ferienprogramm bietet den Kindern und Jugendlichen in Pfullendorf während der sechs Ferienwochen ein vielseitiges Angebot.

36 Seiten umfasst das Ferienprogramm, in dem das Kinder- und Jugendbüro den Kindern viele Angebote auflistet, die sie während der Schulferien nutzen können. Aus 74 Angeboten können die Teilnehmer auswählen und am 10. Juli ist der Hauptanmeldetag. Los geht am 27. Juli, wo unter anderem der DAV im Tiefental Klettern am Kletterturm anbietet. Die Polizei öffnet einen Tag später ihre Türen und am 31. Juli bietet der Boxsportklub in der Sechslindensporthalle für maximal 30 Teilnehmer ein kostenloses Training an. "Viele unserer langjährigen Partner beteiligen sich wieder am Ferienprogramm", freut sich Sarah Mahlenbrey auch über neue Angebote wie vom Tennisclub oder dem Jägerhof, die sich wieder am Ferienprogramm beteiligen. Es gibt Selbstverteidigungskurse und Kickboxen sowie den dreitägigen Schnupperkurs "Muskel dich fit" bei Sportcenter Barz. Die Feuerwehr Pfullendorf öffnet ihre Türen, und alles rund um das Feuer erfahren maximal 20 Teilnehmer in der Furtmühle. Zehn Euro kostet die Fahrt zu "Ritter Sport", die am 23. August für jüngere Kinder angeboten wird. Die Älteren fahren am 31. August in die "Wissenswerkstatt für Kids" nach Friedrichshafen. Im Kreismedienzentrum gibt es am 5. September für 14- bis 18-Jährige ein "Youtube-Camp" und wie im vergangenen Jahr wird das "Mädels-Shooting" sicher wieder ein Magnet.

Im vergangenen Jahr zählten die Ferienprogrammmacher mehr als 700 Teilnehmer und hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche an den Aktionen beteiligt. Entsprechend den Jugendschutzrichtlinien forderte das Jugendhaus nach Angaben von Andreas Roth erstmals von den Projektpartnern eine entsprechende Bescheinigung für die Betreuer ein. Etliche Angebote finden in den bekannten Räumlichkeiten des Jugendhauses statt und auch manche Einrichtung, die nicht unbedingt zu den Anlaufstellen für die junge Generation öffnet ihre Türen, so der VdK-Ortsverband. Im Haus am Hechtbrunnen können am 14. August zehn Schüler eine Tasche häkeln und damit der Plastiktüte "Tschüss" sagen. Hallo zu Pferden können 20 Fünf- bis Elfjährige sagen, die am 8. August beim Reit- und Fahrverein in Brunnhausen zwei Stunden verbringen können. Die Stadtbücherei verlegt am 3. August einen Vorlesenachmittag an die Lenk-Skulptur in den Seepark und Cowboy und Indianerfeeling ist am 4. August auf dem Jägerhof angesagt. Unter dem Stichwort "Soziales Engagement" steht der Besuch von acht zwölf- bis 18-Jährigen, die am selben Tag die Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen besuchen und dort einen gemeinsamen Nachmittag mit Flüchtlingskindern verbringen.

Der große Ausflug führt in diesem Jahr ins oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach und am 6. September gibts einen offenen Treff mit Grillen im Seepark, wo am 8. September zum Abschluss wieder die Seeparkrallye stattfindet und dann sind die Ferien schon wieder vorbei.

Anmeldung

Anmeldung am Montag, 10, Juli, 19 bis 21 Uhr, im Foyer der Sechslinden-Schule an sechs Stationen. An jeder Station können Eltern ihre Kinder jeweils für Angebote einer Ferienwoche anmelden. Erstmals gibt es eine siebte Station, an der die Eltern dann am Ausgang an zwei Kassen alle gebuchten Angebote bezahlen können. Das heißt, dass es an den übrigen Stationen keine Kassen gibt. Weitere Anmeldetermine sind am Dienstag, 11. Juli, 16.30 bis 18.30 Uhr im Jugendhaus sowie am Donnerstag, 13. Juli, 10.30 bis 13.30 Uhr, gleichfalls im Jugendhaus. Wenn jemand ein gebuchtes Angebot nicht in Anspruch nimmt, erhält er bis drei Tage vor Aktionsbeginn sein Geld zurück. Am 10. Juli können pro Erwachsene maximal vier Kinder angemelden und jedes Kind kann am ersten Anmeldetag für maximal fünf Veranstaltungen angemeldet werden. Seperat werden die Angebote der Firmen Geberit und Kramer ausgelost. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und nur sie können teilnehmen. (siv)