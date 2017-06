Die Christus- und Prophetenglocke sollen für die Pfullendorfer Christuskirche erklingen. Die Weihung erfolgt im ökumenischen Pfingstgottesdienst in der St.-Jakobus-Kirche.

Zwei Glocken, die künftig in der evangelischen Christuskirche erklingen werden, wurden im feierlichen ökumenischen Pfingstgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus geweiht. Pfingsten ist das drittgrößte Fest im christlichen Kirchenjahr, der Geburtstag der Kirche, wie Pfarrer Martinho Dias Mértola, Leiter der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau in der Begrüßung unterstrich. An Pfingsten wird das Kommen und Wehen des Heiligen Geistes gefeiert. Und die vollbesetzte Jakobuskirche war an diesem Sonntag von diesem lebendigen Geist und gelebter Ökumene bis in die hintersten Winkel erfüllt.

Gemeinsam feierten die römisch-katholische, evangelische und die syrisch-orthodoxe Gemeinde diesen Gottesdienst, den ein Team aus jungen und älteren, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus den drei Gemeinden vorbereitet hatte und mitgestaltete. Der Kirchenchor St. Jakobus, das Chörle der Evangelischen Gemeinde, Kantorin und Organistin Dina Trost und Kirchenmusikdirektor Udo Follert, Musiker und Solisten, und der aramäische Kinderchor gestalteten den Pfingstgottesdienst musikalisch.

Vor dem Hochaltar thronten die beiden Glocken, mit einem Blumenkranz geschmückt, der um ein altes Glockenseil der Christuskirche gebunden war. Eine Glocke soll die defekte Glocke der Christuskirche ersetzen, eine Glocke soll neu im Glockenturm das Geläut ergänzen. In ihrer Predigt gingen Mértola und Wirkner auf die Bedeutung von Glocken ein. Sie sind mehr als Kulturgut, sind die lebendige Stimme Christi, sagte Wirkner: "Unsere Glocken erzählen dabei viele Geschichten, von Taufen, Konfirmationen, Firmungen, Hochzeiten und Beerdigungen vom Mittelalter, denn die älteste Pfullendorfer Glocke ist von 1410, bis heute".

"Eine Kirche mit mehreren Familien" Hans Wirkner ist seit 2012 Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Pfullendorf.

Wie lange war der Wunsch nach einer vierten Glocke für die Christuskirche da? Als ich 2012 herkam habe ich gesehen, dass ein viertes Fach im Glockenstuhl der Christuskirche leer ist. Ich habe daraufhin nachgeforscht und mit Dekan Peter Nicola aus Salem einen Glockensachverständigen hinzugezogen. Mit ihm haben wir ausgeheckt, wie es wäre, wenn wir nicht nur die kaputte dritte Glocke ersetzen, sondern eine vierte Glocke dazu gegossen wird.

Was bedeutet die Beteiligung der katholischen Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau an den Glocken? (bewegt) Die katholische Seelsorgeeinheit hat die Glockenbronze für beide Glocken bezahlt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir eine Kirche sind mit mehreren Familien. Die beiden Widmungssprüche hat die evangelische Kirchengemeinde in einem Gottesdienst ausgesucht. Fragen: Sandra Häusler

Die Glocken erzählten aber auch Geschichte, fuhr Mértola fort, von den Kirchen, ihrem Bau, zwei Weltkriegen und dem Abhängen der Glocken zu Kriegszwecken. Die versteckte und unmissverständliche Botschaft der Glocken laute "Frieden", Frieden im Äußeren, wie im Inneren.

Die beiden neuen Glocken wurden in einer Glockengießerei in der Partnerstadt St.-Jean-de-Braye ausschließlich mit Spendengeldern gegossen, als Zeichen der Freundschaft mit Frankreich und Feier des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft und Zeichen der Ökumene. Die Glockenbronze für beide Glocken stiftete die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau.

Die zurückgekehrten Kinder aus dem Kindergottesdienst intonierten mit Handglöckchen das Lied "Du bist da, wo Menschen leben". Die Prophetenglocke trage ihren Namen in der Hoffnung, dass Gerechtigkeit immer ein Merkmal der einen gemeinsamen Kirche bleibe, erläuterte Martinho Dias Mértola und schlug mit einem Hämmerchen die Glocke an. Die Christusglocke wird die alte, defekte Glocke ersetzen und im Jahr des Reformationsgedenkens daran erinnern, dass der Name Christi über allen anderen Namen steht, sprach Wirkner und schlug jene Glocke an. Die Festgemeinde wiederholte danach den immer lauter werdend den Satz: "Freude dieser Stadt bedeute. Friede sei ihr erst Geläute". Mit einem Körnchen Weihrauch schickten Kinder ihre Wünsche in den Himmel. Nach dem feierlichen Auszug unter Glockengeläut bewunderten die Gottesdienstbesucher die neuen Glocken beim anschließenden Sektempfang.