Pfullendorf Fasnet in Pfullendorf: Jugend feiert "Wild Wild West"

Narrenzunft, Junghexen, Kinder- und Jugendbüro und Verein für Kultur und Jugend organisieren am Schmotzigen Dunschdig eine Party im "Moccafloor"

Zum zweiten Mal steigt am Schmotzigen Dunschdig eine Fasnetsparty für Zwölf- bis 18-Jährige im Cafe' "Moccafloor". Von 11 bis 14 Uhr sind die Jugendlichen unter sich, denn Jüngere haben keinen Zutritt, was von der Security überprüft wird. Ältere, womöglich Angeheiterte haben auch keine Eintrittschance, denn neben den Sicherheitsleuten wird mit einem Alkomat der Pegelstand kontrolliert. Bei einem Pressegespräch erläuterte das große Organisationskomitee, bestehend aus Mitgliedern der Junghexen, der Zunftjugendgruppe, dem Verein für Kultur und Jugend, dem Kinder- und Jugendbüro und Cafebetreiberin Aline Witschel die Veranstaltung, die unter dem "FairFest"-Siegel stattfindet. Ermutigt von der tollen Resonanz bei der Premierenveranstaltung 2016 will man den Jugendlichen etwas bieten, die für den samstäglichen Kinderball zu alt und für die Erwachsenenfasnet zu jung sind, wie Johannes Pinkus von der Hexengruppe erklärte. DJ Jannik sorgt für die Musik und wer das Motto "Wild Wild West" kostümmäßig am originellsten umsetzt, hat die Chance von einer vierköpfigen Jury prämiert zu werden. Damit der Fetenspaß nicht am Geld scheitert, hat man sich etwas Besonderes ausgedacht – im Eintrittspreis von drei Euro ist ein Getränk enthalten. Angeboten werden ausschließlich nicht alkoholische Getränke und die Fruchtcocktails orientieren sich am "Wild-West"-Motto. Die Feier ist übrigens eine One-Way-Party, das heißt, wer den 200 Quadratmeter großen Moccafloor-Festsaal verlässt, um möglicherweise außerhalb Alkohol zu konsumieren, muss dann wieder an der Security vorbei, die dafür sorgt, dass die Feier alkoholfrei bleibt. Ein extra Lob gibt es von den jugendlichen Mitveranstaltern für Aline Witschel, die absolut jugendfreundliche Getränkepreise anbietet. "Das ist eine Party von Jugendlichen für Jugendliche", bringt es Sozialpädagogin Sarah Mahlenbrey vom Jugendhaus auf den Punkt. Wenn die Party vorbei ist, dann können sich die Jugendlichen ab 14.30 Uhr anschauen, wie die Hexen auf dem Marktplatz den Narrenbaum in die Höhe wuchten.