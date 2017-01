Farbschmierereien: Polizei ermittelt drei Tatverdächtige

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei jetzt ein jugendliches Trio ermittelt, das für zahlreiche Farbschmierereien im Stadtgebiet verantwortlich gemacht wird.

Umfangreiche Ermittlungen zu den bereits Sachbeschädigungen im Stadtgebiet führten jetzt zu drei jugendlichen Tatverdächtigen, informiert die Polizei. Das Trio, das mit blauer und schwarzer Farbe am Parkhaus sowie an vier weiteren Gebäudefassaden eine Schadenssumme von nahezu 5000 Euro verursachte, muss sich nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten. Zu den Farbschmierereien am Wasserturm und an der Unterführung sowie die Sachbeschädigungen mit oranger Farbe sucht der Polizeiposten (Tel. 0 75 52/2 01 60) immer noch dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können.