Pfullendorf Fahrerin prallt gegen vier geparkte Autos

In Pfullendorf verwechselte eine ältere Autofahrerin das Gaspedal mit dem Bremspedal und prallte in vier geparkte Autos. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden von etwa 14 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, nachdem eine Autofahrerin am Samstagvormittag in der Schulstraße gegen vier geparkte Autos geprallt war, informiert die Polizei. Möglicherweise hatte die Frau an dem Automatikfahrzeug das Gaspedal und das Bremspedal verwechselt.