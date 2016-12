Pfullendorf FV Walbertsweiler-Rengetsweiler gewinnt den 3. Allweier Hallenfußballcup des SV Denkingen

Hunderte Besucher erlebten bei der dritten Auflage des Allweier Hallenfußballcups in der Sporthalle am Jacobsweg viele Lokalderbys. 16 Teams kämpften um den Turniersieg.

Nach rund 400 regulären Spielminuten, einigen Neun-Meter-Schießen und insgesamt 32 Gruppen- und Endrundenspielen wurde die Mannschaft des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler am Dienstag als Sieger des 3. Allweier-Hallenfußballcups in der Sporthalle am Jacobsweg gefeiert. In einem hitzigen Endspiel hatte der FV WaRe den FC Ostrach mit 3:2 niedergerungen und nahm gegen 23 Uhr den Siegerpokal entgegen. Der SC Pfullendorf sicherte sich mit seinem Sieg über den SV Ennetach den dritten Platz. Zum dritten Mal organisierte der SV Denkingen im Vorfeld des mehrtägigen Jugendturniers, des Escad-Reuther-Cups, den Allweier-Cup für aktive Mannschaften. In vier Gruppen eingeteilt, lieferten sich die 16 Teams in der Vorrunde teilweise hochkarätige Duelle, wobei die Rund-um-Bande die Spiele sehr schnell machte. Die Zuschauer erlebten teilweise dramatische Spiele, die durchweg fair verliefen und so gab es keine Verletzungen zu beklagen.

Die Besuchertribüne war rappelvoll und erstmals hatte man neben dem Spielfeld auch Sitzgelegenheiten für die Mannschaften eingerichtet. Wieder einmal zeigte der SV Denkingen, dass man Veranstaltungen gut organisieren kann. Zahlreiche Helfer waren im Einsatz und sorgten beim Spielbetrieb und im Cateringbereich für einen reibungslosen Ablauf. "Am Dienstag waren 40 Leute im Einsatz und beim Damenturnier am Mittwoch sind es 30 Helfer", erklärte SV-Chef Gebhard Restle.