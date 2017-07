Pfullendorf Ex-Alno Chef will Forster-Küchen kaufen

Max Müller, langjähriger Vorsitzender der Alno AG, will den in der Schweiz ansässigen Unternehmensteil "Forster Küchen" übernehmen.

Erst in sechs Wochen will die Alno AG offiziell ihr Geschäftsergebnis für 2016 vorstellen, nachdem die Unternehmensführung den Termin mehrfach verschoben hat. Als Begründung nannte der Küchenmöbelhersteller Ende Juni, "dass man noch nicht final abgeschlossene Geschäftsvorfälle, deren Finalisierung in den kommenden Kalenderwochen erwartet wird, diese in den zukunftsgerichteten Aussagen des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 für das Geschäftsjahr 2016 noch berücksichtigt werden sollen." Hinter diesem sprachlichen Konstrukt mutmaßen Branchenkenner, dass damit der geplante Verkauf von Forster-Küchen gemeint ist. Und als potenzieller Käufer soll Ex-Vorstandschef Max Müller ein Angebot abgegeben haben. "Wir sagen dazu nichts", erklärte Alno-Pressesprecher Markus Gögele gestern auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Konzernleitung hatte im Februar erklärt, dass das Geschäftsergebnis 2016 deutlich unter den Erwartungen bleibe und ursächlich seien ein unerwartet hoher Ergebnisrückgang bei den Konzerntöchtern AFP Küchen AG und der Alno Schweiz AG im vierten Quartal. Mit dem Verkauf von Forster hätte der Küchenmöbelhersteller demnach eine Last weniger, wobei Max Müller Anfang Mai im SÜDKURIER-Interview erklärte hatte, dass die Alno Schweiz in diesem Jahr profitabel sein werde. Dazu beitragen sollte auch der neuerliche Personalabbau, der bekanntlich am Stammsitz Pfullendorf rund 130 Jobs kostete und zehn Millionen Euro jährlich einsparen soll. Dieselbe Summe kalkulierte die Alno beim Abbau von 100 Jobs im Ausland, wobei die Forster Küchen als defizitär gelten. Im Werk Arbon sind dort rund 75 Mitarbeiter beschäftigt. Es bestehe Hoffnung, dass ein neuer Investor die Marke wieder zum Erfolg führen werde, berichtete das Schweizer „Tagblatt“.

Unterdessen fegt der neue Mehrheitsaktionär, die Tahoe Investor GmbH, mit eisernem Besen durch den Stammsitz. So wurde nach Informationen des SÜDKURIER vielen Subunternehmen gekündigt, die Dienstleistungen für das Unternehmen erbrachten. Und im Handelsregister wurden beim Amtsgericht Ulm für den Landkreis Sigmaringen für neun Mitglieder der oberen Managementebene die Löschung ihrer Prokura mitgeteilt. Die Übernahme von Forster Küchen durch den Schweizer Geschäftsmann Max Müller könnte nach Angaben von Experten in Zusammenhang mit Darlehen stehen, die Müller über die Investmentfirma Comco an die Alno gegeben hat. Im Geschäftsbericht 2015 ist vermerkt, dass die Rückzahlung von 8,1 Millionen Euro mehrfach verlängert und auf 31 Juli 2017 festgesetzt wurde. Desweiteren hält Max Müller mit seiner Familie am Alno-Grundkapital von 75,594 Millionen Euro noch 6,19 Prozent. Gestern lag der Kurs der Aktie noch bei 28 Cent, sodass der Wert der Beteiligung noch rund 1,3 Millionen Euro beträgt. Das finanzielle Engagement von Müller, der mit Wirkung zum 31. Mai überraschend als Vorstandvorsitzender abgetreten und durch Christian Brenner als Vertreter von Tahoe ersetzt wurde, soll sich auf etwa 15 Millionen Euro belaufen.

Alno AG

Die AFP Küchen AG entstand in der Schweiz im Jahr 2012 aus dem Zusammenschluss aus Forster und Piatti unter dem Dach des Stahlkonzerns Arbonia Forster (AFG), der die Küchenunternehmen übernommen hatte und inklusive Kühlgeräten zur Küchensektion bündelte. Bereits zwei Jahre später wurde diese an Alno verkauft. Die AFP Küchen AG wurde im Handelsregister gelöscht und firmiert seither als Bruno Piatti AG mit den Geschäftsführern Max Müller und Christian Brenner.

Die Marke Alno wurde laut Geschäftsbericht 2015 konzernintern für 59,9 Millionen Euro verkauft. Käufer soll die Tochterfirma Alno IP AG & Co. KG sein, die seit Juli 2016 als Blitzstart Holding AG firmierte, in München ansässig war und den Firmensitz vor wenigen Monaten nach Pfullendorf verlegte. (siv)