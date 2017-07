Pfullendorf Es geht auch ohne Büfett  erstes Stadt-Picknick in Pfullendorf

Es geht auch ohne Büfett – erstes Stadt-Picknick in Pfullendorf

Das erste Stadt-Picknick in Pfullendorf begeisterte durch großes Miteinander und ein schönes Ambiente.

Schon in der Antike trafen sich Menschen zum gemeinsamen Essen im Freien. Da kannte noch niemand den Begriff Picknick. Essen und Trinken mussten die Besucher am späten Samstagnachmittag zwar selbst zum ersten Stadt-Picknick mitbringen. Wer sich aber in den Stadtgarten aufmachte, der hatte viel Spaß.

Schon bald entwickelten sich die ersten Gespräche und es wurde auch mal Mitgebrachtes aus dem Picknickkorb ausgetauscht. Schnell wurde auch deutlich, dass der Stadtgarten ein herrliches Ambiente für so eine Freiluftveranstaltung bietet. Innenstadtbeauftragte Mira Krane hatte die Idee zum Stadt-Picknick gehabt und auch die evangelische und die katholische Kirchengemeinde mit einbezogen. Im Rahmen des Reformationsjahres wollten die Beteiligten Gemeinsamkeit zeigen. "Weil die sich aber nicht einigen konnten, wer die Begrüßung machen soll, hat man gesagt, dass die Stadt das machen soll", scherzte Bürgermeister Thomas Kugler. Auch das Stadtoberhaupt konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob Martin Luther "gepicknickt" hat.

Sicher ist aber, dass der Reformator Essen und Trinken schätzte. An der Zuckerwatte, die von den Eltern des evangelischen Kindertagheims angeboten wurde, hätte er vielleicht seine Freude gehabt. Die Kinder hatten auf jeden Fall ihre Freude daran. Zudem konnten sie sich an den Staffeleien der Kinder- und Jugendkunstschule mit Pinsel und Farbe betätigen. "Die blaue Blume" begeisterte alle Picknickbesucher. Die jungen Akteure der Hector Kinderakademie präsentierten unter Leitung von Multitalent Antje Fischer ein Theaterstück. Motto: Das Schöne liegt oft ganz nah, man muss dazu nicht in die ganze Welt reisen. Das galt ebenso für die Musik.

Tommy Haug ist in Pfullendorf geboren und präsentierte den Picknickgästen eigene und gecoverte Lieder. Der sympathische Sänger kam mit Philipp Häusler am Cajon bestens an. Die beiden Musiker waren die richtige Besetzung für eine ungewöhnliche Veranstaltung. Viele Besucher äußerten den Wunsch nach einer Wiederholung.