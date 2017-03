Pfullendorf Erweitertes Bundeskinderschutzgesetz fordert die Vereine

155 Vertreter heimischer Vereine waren bei einer Informationsveranstaltung des Jugendamtes in Pfullendorf, um sich über den Kinderschutz zu informieren.

Wie wichtig den heimischen Vereinen der Kinder- und Jugendschutz ist, zeigte die enorme Präsenz von rund 155 Vorsitzenden und Jugendleitern bei einer Informationsveranstaltung des Landratsamtes, wo Vertreter des Fachbereichs Jugend über die Umsetzung des 2012 verabschiedeten Bundeskinderschutzgesetzes informierten. Nachdem Missbrauchsskandale die Republik erschüttert hatten, reformierte der Gesetzgeber den Paragrafen 72 des Strafgesetzbuches, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche in irgendeiner Form Opfer von sexueller Gewalt werden. Verhindert werden soll, dass einschlägig vorbestrafte Personen in Vereinen und Verbänden in der Jugendarbeit tätig sind. Im "Haus Linzgau" informierten Fachbereichsleiter Hubert Schatz, Dietmar Unterricker, Barbara Latze und Christine Brückner über das Verfahren zur Umsetzung der Vorgabe, wobei dem Jugendamt eine "Wächterfunktion" zukommt. Von der Behörde wurden kreisweit 1345 Vereine angeschrieben, wobei zwischen 800 bis 900 Vereine überhaupt Jugendarbeit betreiben, erläuterte Sachgebietsleiter Unterricker auf Anfrage des SÜDKURIER.

Weitere Informationen Kinderschutz ist eine wichtige Aufgabe!

Zu Beginn des eigentlichen Verfahrens schließt der Vorsitzende namens des Vereins eine Vereinbarung mit dem Jugendamt ab. Dann stellen die Vereine fest, welche Tätigkeiten im Jugendbereich anfallen und anhand eines Prüfschemas wird das Gefährdungspotenzial möglicher sexueller Übergriffe oder Gewalt bewertet. "Das ist wie eine Stellenbeschreibung. Es geht nicht um Personen oder Funktionen, sondern um die Tätigkeit", machte Unterricker deutlich. Anhand des Prüfschemaergebnisses entscheidet der Verein, ob für diejenige Person, die diese Tätigkeit ausübt, ein Führungszeugnis notwendig ist.

Daraufhin werden diese Personen informiert und persönlich müssen sie bei den Kommunen ein Führungszeugnis beantragen, wobei es für diesen Antrag eine Gebührenbefreiung gibt. "Das Führungszeugnis wird an den Antragsteller geschickt", erläuterte Barbara Latze, dass dieser dann entscheidet, wem er das Dokument vorlegt. Er kann es dem Vereinsvorsitzenden zeigen oder beim Jugendamt vorlegen, und die Behörde stellt ihm dann eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" aus, die er dem Verein vorlegt. "In 99,9 Prozent wird nichts drin stehen", ist Dietmar Unterricker überzeugt. Nach Vorlage beim Verein nimmt der Betreffende sein Dokument wieder mit und der Vorsitzende dokumentiert die Einsichtnahme mit Datum und der Bemerkung, ob ein Eintrag vorliegt oder nicht, denn der Verein muss sicherstellen, dass man keine einschlägig vorbestraften Personen in der Kinder- und Jugendarbeit einsetzt.

Immer wieder gab es Wortmeldungen der Vereinsvertreter, die diskutiert wurden. Wenn er nach der Tätigkeitsanalyse zu dem Schluss komme, keine Vereinbarung mit dem Jugendamt zu treffen, sei die Sache erledigt, stellte der Vorsitzende eines Narrenvereins fest. "Das muss jeder selbst entscheiden. Sie als Vorsitzender haben aber etwas in der Hand, falls etwas passiert", ist Unterricker überzeugt, dass sich dieses Prozedere durchsetzen wird und von den Vereinen als "Gütesiegel" für ihre Jugendarbeit genutzt wird.



Dokumente

Was solle man langjährigen und erfolgreichen Betreuern erwidern, wenn diese die Vorlage eines Führungszeugnisses als Misstrauen ihrer bisherigen Arbeit betrachteten?, fragte Gerda Gebert, Vorsitzende des Turnvereins. "Machen Sie deutlich, dass es um die Tätigkeit und nicht die Person geht", wiederholte der Experte seinen Ratschlag. Das Führungszeugnis sei nur ein kleiner Teil des Kinderschutzes und wichtiger sei eine Kultur des Hinsehens und Handelns. Warum denn die Dachverbände nicht stellvertretend für ihre Mitglieder diese Vereinbarung unterzeichneten?, monierte ein Besucher, dass man alles wieder auf die unterste Ebene abschiebe. "Bringen Sie mir einen Verbandsvertreter und ich unterschreibe sofort", erwiderte Fachbereichsleiter Schatz. Der Kinderschutz sei absolut richtig, wies ein Vertreter daraufhin, dass die Vereine mit vielen weiteren Themen wie Sicherheit oder Hygiene immer mehr belastet würden. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte gestern Dietmar Unterricker, dass die Veranstaltung in Pfullendorf die bisher größte war und Vereinsvertreter nochmals am 28. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Ennetach, letztmals die Gelegenheit zur Information haben.

Führungszeugnis: Mögliche Eintragungen sind im Bundeszentralregister dokumentiert. Das Führungszeugnis wird vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ausgestellt und umfasst neben Angaben zur Person auch die möglichen Inhalte. Bezüglich der Einsichtnahme gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Ausnahme. Da die Wehren im Prinzip bei der Kommune angesiedelt sind, obliegt die Einsichtnahme dem Bürgermeister, der die Aufgabe auch an Hauptamtsleiter delegieren kann.

Unbedenklichkeitsbescheinigung: Damit bescheinigt das Jugendamt, dass das Führungszeugnis keine Einträge enthält.

Selbstverpflichtungserklärung: Manchmal ergibt sich eine Situation, in der Menschen spontan anpacken und man nicht auf ein Führungszeugnis warten kann, deshalb unterzeichnen sie eine Selbstverpflichtungserklärung.

Verpflichtungserklärung: Im Prinzip handelt es sich um einen Ehrenkodex, wobei die Mitglieder sich per Unterschrift verpflichten, die Vorgaben und Verhaltensregeln des Vereins bezüglich Kinder- und Jugendschutz einzuhalten.



Ein Verein darf für Mitglieder kein Führungszeugnis beantragen