Pfullendorf Erste Kulturnacht für Jugendliche

Die Pfullendorf steigt am 13. Mai "Moonray Night", die erste Kulturnacht für Jugendliche in mehreren Lokalen. Unterstützt wird das Angebot vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt, dem städtischen Kulturbeauftragten, der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Sigmaringen. Der Eintritt kostet 5 Euro, Eintrittsbändel sind in der Touristinfo erhältlich.

Es gibt wohl nur wenige Menschen, denen die Jugendszene im Landkreis so gut bekannt ist, wie Dietmar Unterricker. Der Leiter der Kinder- und Jugendagentur Ju-Max weiß, dass das Freizeitangebot für diese Interessengruppe noch ausbaufähig ist. "Wir brauchen noch einige Leuchttürme", stellte er beim Pressegespräch im Rathaus fest. Ein solcher soll am 13. Mai Pfullendorf werden. Da startet die "Moonray Night". Mit ihm Boot sind das Kinder- und Jugendbüro der Stadt, der Kulturbeauftragte André Heygster und Christian Drackert, der bei der Wirtschaftsfördergesellschaft WIS des Landkreises auch für das Projekt Landaufschwung zuständig ist. Aus diesem Projekt, in das der Landkreis Sigmaringen als eine von bundesweit 13 Regionen aufgenommen wurde, kommen auch Fördergelder.

Landaufschwung hat sich zum Ziel gesetzt, auch im Bereich Jugendkultur Dinge in Bewegung zu bringen, um der Landflucht zu begegnen. Die Zielrichtung ist klar: Wer sich im ländlichen Raum wohlfühlt, der wandert nicht in die Ballungszentren ab. Dort gibt es für Jugendliche ein breites Angebot, vor allem im musikalischen Bereich. Im Stil einer Kneipennacht will man nun in Pfullendorf einen besonderen Abend bieten. Mit dabei sind Künstler aus der Gegend und Gaststätten, die eine Art Musikmeile bieten werden.

Das Spektrum ist breit gefächert. Vom DJ bis zur Lautenbacher Blaskapelle, mit vielen Nuancen dazwischen, reichen die Musikstile, die junge Leute von 14 bis 26 Jahre für 5 Euro im "M-Life", im "Lamm", im "Mohren", im "Moccafloor" und im Jugendhaus ansprechen wollen. Im ehemaligen Müller-Markt in der Oberen Hauptstraße bietet die Kinder- und Jugendkunstschule eine Mal-Session mit elektronischer Musik. Los geht es um 18 Uhr auf dem Marktplatz mit einer Breakdance-Show. Der Tänzer und Choreograf Alex Mog wird dazu einige Freunde mitbringen.

"Wir springen da auf einen Zug auf", sagt Andreas Roth vom Jugendbüro. Bei einer Sitzung des Arbeitskreises für die freie Jugendarbeit auf Kreisebene hatte ihn Unterricker angesprochen. Für Roth war klar: "Da machen wir mit." Auch André Heygster ("Angebote für Jugendliche müssen auch zum Programm gehören") fand die Idee prima. Was man noch brauchte, war ein griffiger Name für die Veranstaltung. Eine Umfrage im Jugendhaus brachte rund 50 Vorschläge. Natalie Fischer hatte die Idee für "Moonray Night" und bekommt dafür vier Eintrittsbändchen. Die Aktion wird von der Stadt unterstützt. "Für uns diese Veranstaltung auch ein Statement", sagt Christian Drackert. Man wolle den Jugendlichen deutlich machen: "Ihr seid uns was wert."

Programm am 13. Mai

18 Uhr: Eröffnung mit Breakdance auf dem Marktplatz

19 Uhr: Mal-Session mit elektronischer Musik im ehemaligen Müller-Markt

19 Uhr: Lautenbacher Blaskapelleim "Moccafloor"

20 Uhr: "Rap Battle" mit Special Guest im Jugendhaus

21 Uhr: Gitarrenduo "Feranto"im "Lamm"

22 Uhr: "Strahlemann und To„y Haug" im "Mohren"

22 Uhr: DJ Klangkommandoim "M-Life"

Eintrittsbändchen sind ab sofort für 5 Euro bei der Touristinfo erhältlich.