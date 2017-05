Pfullendorf Erschließung von Baugebieten in Pfullendorf kommt voran

Der Technische Ausschuss vergibt Planungsaufträge für die Baugebiete "Bildäcker" in Großstadelhofen und "Birkenösch" in Aach-Linz

Die Nachfrage nach Bauplätzen in Pfullendorf ist ungebrochen und auch in den Ortsteilen warten Bauwillige, dass die Erschließungsarbeiten beginnen. In Großstadelhofen wird im "Bildäcker" ein 1,3 Hektar großes Areal erschlossen, wofür der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Ingenieurleistungen für die Abwasserbeseitigung und Straßenbauarbeiten einstimmig an das Büro Langenbach vergeben hat. Im Haushalt sind für die beiden Maßnahmen 300 000 Euro beziehungsweise 145 000 Euro eingeplant, wobei der Großteil der Ausgaben im nächsten Jahr anfällt.

Billiger, weil sich die Fläche im Innenbereich befindet, ist das Baugebiet "Birkenösch" in Aach-Linz, wo es nach Angaben von Bürgermeister Thomas Kugler schon eine lange Warteliste von Bauwilligen gibt. Das Vorhaben verzögerte sich um ein Jahr, nachdem sich der Grunderwerb schwieriger als gedacht gestaltete. Obwohl es sich um ein Bauvorhaben im Innenbereich handelt, und deshalb prinzipiell kein Bebauungsplan notwendig gewesen wäre, hatte der Gemeinderat ein entsprechendes Verfahren auf den Weg gebracht. Damit konnte auch eine Veränderungssperre für das Areal erlassen werden, um zu verhindern, dass durch Baumaßnahmen von Grundstückseigentümern die kommunalen Pläne durchkreuzt werden. Jetzt befindet sich die gesamte Fläche im städtischen Besitz und die letzten Verträge werden am kommenden Montag beim Notar unterzeichnet, wie Bauamtsleiter Josef Waldschütz erklärte. Alle Gebäude auf dem Areal werden platt gemacht, wie Rathauschef Kugler auf Nachfrage von Claudius Hennig (CDU) erkärte. Die entsprechenden Ingenieurleistungen für die Kanal- und Straßenbauarbeiten werden ebenfalls vom Büro Langenbach erledigt, das in Aach-Linz schon in der Vergangenheit sämtliche Abwasserplanungen erstellte und daher über umfangreiche Netzkenntnisse verfügt. Zudem hat das Büro nach Angaben von Amtsleiter Waldschütz einen kostengünstigen Kostenvoranschlag vorgelegt.