Pfullendorf Ermittlungsverfahren: 24-jähriger Autofahrer flüchtet nach Unfall

Als Beamten einer Streife am Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, auf der Adolf-Kolping-Straße ein VW mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Bremsen entgegenkam, wendeten die Beamten, folgten dem Auto, verloren es aber aus den Augen.

Wie die Polizei berichtet, nahmen die Beamten an der Halteradresse zwei 20- und 24-jährige Männer vorläufig fest. An dem Auto wurden frische Unfallspuren festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass der 24-jährige Fahrer bei der Flucht gegen Randsteine gefahren und an einer Hauswand entlang geschrammt war. Der 20-jährige Beifahrer hatte ein Päckchen mit einem Gramm Amphetamin dabei. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.