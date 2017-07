vor 3 Stunden dpa Pfullendorf Entwürdigende Aufnahmerituale: Vier Ex-Soldaten vor Gericht

Vier ehemalige Soldaten kämpfen seit Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen ihre Entlassung aus der Bundeswehr. Sie waren im Februar aus der Truppe ausgeschlossen worden, weil sie in der Kaserne in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) an entwürdigenden Aufnahmeritualen teilgenommen haben sollen.