Pfullendorf Eine Ära geht zu Ende: Zdenka Berger geht nach 48 Jahre bei der Volksbank in den Ruhestand

Der Name Zdenka Berger ist in Pfullendorf fest mit der Volksbank verbunden. Kein Wundern, arbeitete die 63-Jährige doch knapp 48 Jahre bei der Genossenschaftsbank. Mit 15 Jahren begann sie die Lehre bei der Bank. Ganz sicher ist: Sie wird "ihre" Bank vermissen. Und die Kunden in der Stadtfiliale ihre Frau Berger.

Pfullendorf – Zdenka Berger ist in Pfullendorf bestimmt das, was man eine Institution nennen kann. Die meisten Menschen verbinden sie mit der Volksbank. Und das hat seinen Grund: Fast 48 Jahre war sie bei der Genossenschaftsbank tätig. Und das immer im Gebäude in der Hauptstraße. "Das hat sich im Laufe der Jahre allerdings sehr verändert", berichtet die 63-Jährige, die am 1. Juni in den Ruhestand geht. Dann endet auch die Ära einer Bankfiliale, bei der noch "echte" Bankangestellte tätig sind. Wie berichtet, wird es in der unteren Hauptstraße dann nur noch möglich sein, mittels elektronischer Geräte Bankgeschäfte zu tätigen.

"Als ich angefangen habe, da war das noch ganz anders", erinnert sich Berger, die mit 15 ihre Lehre bei der Volksbank begann. Damals hieß sie noch Zdenka Boni. Mit zwölf Jahren war sie aus Kroatien gekommen. "Im August 1966", sagt sie. Sie hatte ein gutes Zeugnis. "Wenn man sich anstrengt und die Sprache lernt, dann hat man auch heute noch gute Chancen in Deutschland", ist sie überzeugt. Sie waren zwei weibliche Azubis. Ihre Kollegin war aus Burgweiler, konnte schon Schreibmaschine und Steno und hatte einen Führerschein. Damals ging noch alles manuell. Magnetkarten gab es aber schon. Mit denen wurden dann Buchungsmaschinen gefüttert. An einen PC dachte noch niemand.

Zdenka war damals der Schwarm vieler Jungs in Pfullendorf. 1975 verließen die Eltern Deutschland wieder und gingen zurück nach Kroatien. Dort erfüllte sich der Vater seinen Traum nach einem Haus mit Garten. 1980 heiratete Zedenka Axel Berger. Bereits 1975 wurde die neue Volksbank in der Heiligenberger Straße eingeweiht. Die ehemalige Hauptstelle wurde zur Stadtfiliale und Zdenka Boni, wie sie vor ihrer Hochzeit hieß, zur Leiterin. "Für ein Ausländermädchen war das damals eine tolle Sache", sagt sie. 1991 wurde das Gebäude allerdings abgerissen. Dann war die Filiale nebenan untergebracht, wo heute der türkische Schuster ist. Ein Jahr später ging es dann ins neue Gebäude. Die Eingangstreppe war verschwunden und auch das Innenleben hatte man der Zeit angepasst.

"Vor Markttagen hatten wir über 200 Kassenposten pro Tag", erzählt Zdenka Berger. Da kam dann auch mal Hilfe "von oben", also aus der Zentrale. Die Zeiten haben sich geändert. Aber trotz Automaten gibt es noch Leute, die das Geld am Schalter abheben oder ihre Kontoauszüge abholen. Für Ältere ist das dann auch eine gute Gelegenheit für ein kleines Schwätzchen. 20 bis 50 Kunden suchen pro Tag immer noch die Stadtfiliale auf. Auch das Gespräch mit dem SÜDKURIER muss immer wieder unterbrochen werden, weil jemand ein Anliegen hat.

Und wie war das früher in der Innenstadt? "Da war viel mehr Leben", erinnert sich Berger. Zusammen mit den Eltern wohnte sie ursprünglich im oberen Stock von Elektro-Frick in der Salzgasse und für den Nachhauseweg brauchte sie manchmal eine Stunde. "Da traf man immer Leute, mit denen es etwas zu bereden gab", erinnert sie sich schmunzelnd – und das Leuchten in ihren Augen wird dann noch heller. Die Kollegen empfand sie immer als große Familie – Tränen zum Abschied sind vorprogrammiert.

Für ein Hobby blieb nie Zeit, das soll sich jetzt vielleicht ändern. Ihr Mann ist schon drei Jahre zu Hause. Jetzt wollen die beiden zusammen etwas unternehmen. Auch Reisen stehen auf der Wunschliste. "Meine Eltern wohnen direkt am Meer in Rijeka", sagt sie.

Gestern war letzter Arbeitstag und das Volksbankteam verabschiedete sich von ihrer beliebten Kollegin. Dann wird noch der Resturlaub abgefeiert. Hat sie es schon mal bereut, dass sie Bankangestellte geworden ist? "Überhaupt nicht. Warum auch?" antwortet sie auf diese Frage.

Das Gebäude

Das Gebäude, in dem die Stadtfiliale der Volksbank auch heute noch untergebracht ist, wurde ursprünglich 1906 durch Feinmechanikermeister Josef Dollenmaier aus Krauchenwies erbaut. Der Vorgängerbau, vermutlich aus dem Jahr 1722, war abgebrannt. Ab 1955 hatte die Volksbank Pfullendorf hier ihren Sitz. 1991 wurde das Gebäude abgebrochen und als Wohn- und Geschäftshaus neu errichtet. Bereits 1975 hatte man die neue Hauptstelle in der Heiligenberger Straße eingeweiht. Seitdem beherbergte das Gebäude in der unteren Hauptstraße die Stadtzweigstelle der Bank. (kf)