Pfullendorf Einbruchsserie in einem Kiosk

Die Betreiberin von "Miras Balkangrill", Mira Kasumovic, lässt sich nicht entmutigen. Binnen eines Monats wurde drei Mal in ihren Imbisswagen eingebrochen – aber sie macht weiter.

Binnen eines Monats vermeldete der Polizeibericht in Pfullendorf drei Mal einen Einbruch in "Miras Balkangrill" und nach dem jüngsten Vorfall überlegte Betreiberin Mira Kasumovic, ob sie ihren geliebten Imbisswagen weiterbetreiben soll. Seit September 2016 steht das Gefährt auf dem Parkplatz des früheren Aldis und heutigen "Picks Raus", womit sich die 52-Jährige einen Lebenstraum erfüllte, wie sie im SÜDKURIER-Gespräch sagt. In Pfullendorf ist die Geschäftsfrau wohlbekannt, denn jahrelang bediente sie an der Kasse der Aral-Tankstelle. Aber immer habe sie davon geträumt, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, will sie sich diesen Traum nicht von Einbrechern kaputtmachen lassen. Die Idee eine kleinere Gaststätte zu pachten gab sie zugunsten des Imbisswagenkaufs auf. Zum Glück übernimmt die Versicherung den Schaden, aber der Ärger und besonders die Verunsicherung bleiben. "Ich kann nachts wirklich nicht mehr richtig schlafen und schaue jeden Morgen nach dem Rechten", erzählt Kasumovic, die mit Ehemann und zwei Kindern auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt und dachte, dass man durch die räumliche Nähe das Geschehen kontrollieren kann. "Ich weiß, der Standort ist versteckt, aber wir brauchen den Stromanschluss", erzählt Kasumovic. Drei Mal blieben die Einbrecher unentdeckt, brachen mit rabiater Gewalt den Wagen auf und stahlen unter anderem Gasflaschen und Getränke, wobei der Gesamtschaden etwa 1800 Euro beträgt. Dass den Unbekannten auch Wechselgeld in geringer Höhe die Hände fiel, ist einem Versehen geschuldet, denn üblicherweise wird die Kasse geleert.

Nachdem die leidenschaftliche Köchin, die für ihre Spezialitäten täglich frische Produkte verwendet, die erste Frustration überwunden hatte, auch weil etliche Stammkunden sie nach dem dritten Einbruch zum Weitermachen ermunterten, werden nun energische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Es wird eine richtig gute Alarmanlage eingebaut und auf der daneben stehenden Fertiggarage ein großer Scheinwerfer aufgestellt. Und der Grundstückseigentümer erlaubt, dass außer den Bäumen sämtliches Gebüsch beseitigt wird, sodass die Familie künftig quasi aus dem Wohnzimmerfenster den Imbiss immer im Blick hat. "Ich fühle mich durch meine Leute geschützt", lobt sie auch die Polizei, die sich mit viel Akribie um die Aufklärung der Einbrüche bemühe. Auf die Frage, ob sie einen Verdacht habe oder ob es Leute gebe, die ihr Böses wollten, schüttelt sie den Kopf. Eigentlich stehe der Wagen doch ziemlich versteckt und sei von außen fast nicht wahrnehmbar. Das wird sich nach ihren Angaben nach den Ferien übrigens ändern. Sie will auf der Garage ein großes beleuchtetes Hinweisschild auf ihren Grill anbringen, nachdem der Antrag auf ein Schild an der Franz-Xaver-Heilig-Straße mit Hinweis auf die ohnehin schon zahlreichen Plakate abschlägig beschieden wurde.

"Ich lasse mich nicht vertreiben!", macht Mira Kasumovic unmissverständlich deutlich und blickt optimistisch in die Zukunft. Vom aktuellen Umsatz könne sie leben und die Kundenzahl erhöhe sich stetig. Neben ihrer Küche schätzen etliche Besucher die Möglichkeit, in aller Ruhe essen zu oder sich mit Freunden treffen zu können. Wenn sich die Kundenzahl rapide erhöhen würde, müsste sie eine Aushilfe anstellen und so könne sie mit Unterstützung der Familie die Arbeit allein bewältigen. "Mal schauen, wo und wie es in einem Jahr aussieht", sagt Mira Kasumovic, und stellt den Grill an.

Grill

Für den Betrieb des Imbisses benötigte Mira Kasumovic eine Genehmigung seitens der Stadt und auch der Wirtschaftskontrolldienst hat schon vorbei geschaut, und nichts beanstandet. Außer sonntags und montags ist der Wagen täglich von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Als Belohnung für ihre Stammkundschaft, die ihr die Treue hält, findet am Samstag, 1. Juli, 16 bis 22 Uhr, ein "Dankeschönfest" statt. "Eingeladen sind natürlich alle Menschen, die sich von meiner guten Küche überzeugen wollen", hofft Kasumovic, dass viele Besucher den Weg zum Parkplatz finden, außer den Einbrechern, versteht sich. (siv)