Pfullendorf Einbruch in eine Fischzuchtanlage

Einbruch in eine Fischzuchtanlage

Ein Unbekannter ist in Pfullendorf-Otterswang in eine Fischzuchtanlage eingebrochen und hat vermutlich mehrere Saiblinge gestohlen.

Durch ein eingeschlagenes Fenster ist ein Unbekannter am Wochenende in eine Fischzuchtanlage im Sägeweg in Otterswang eingestiegen und hat vermutlich mehrere Saiblinge entwendet, informiert die Polizei. Personen Verdächtiges bei der Fischzuchtanlage beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter Tel. 0 75 52/2 01 60.