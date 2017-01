Pfullendorf Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Einbrecher erbeuteten in Pfullendorf-Aach-Linz Schmuck, Bargeld und einen Fotoapparat im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro. Dies berichtet die Polizei.

Über ein aufgehebeltes Fenster an einem Kellertreppenabgang verschafften sich am Samstag zwischen 17.35 Uhr und 19.15 Uhr Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus in Aach-Linz in Bodenseestraße, informiert die Polizei. Dort entwendeten die Unbekannten unter anderem Schmuck, Bargeld und einen Fotoapparat im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Pfullendorf unter Tel. 0 75 52/2 01 60 melden.