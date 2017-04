Pfullendorf Drogenbeschaffung über das "Dark Net"

Das Schöffengericht Sigmaringen verhängte gegen einen Beschuldigten eine Bewährungsstrafe, der Amphetamine über das "Dark Net" bestellt hatte.

Zwei Verhandlungstage sind vom Schöffengericht angesetzt, vier Zeugen geladen und dann ist die Verhandlung gegen einen 39-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln nach einer Stunde vorbei. "Es steht auf des Messers Schneide", konstatiert der Verteidiger seines voll geständigen Mandaten, nachdem die Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe ohne Bewährung fordert. Offen erzählt der Beschuldigte von seinem Drogenkonsum, der schon als 15-jähriger Internatsschüler begann. Ohne Berufsabschluss hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, wurde süchtig, absolvierte eine neunmonatige Langzeittherapie und blieb fünf Jahre abstinent. Dann kehrte er nach Pfullendorf zurück, wo er nach eigenen Angaben wieder in den alten Freundeskreis und das alte Fahrwasser, sprich Drogenkonsum, geriet. Mit seinem Mitbewohner fasste er dann den Plan, sich im so genannten "Dark Net" Amphetamine zu bestellen, die mit der Kunstwährung Bitcoins bezahlt wurden. Der Grammpreis betrug zwei bis drei Euro und verkauft wurde das Zeug für fünf bis zehn Euro. Mehrfach wurden Lieferungen von etwa 100 Gramm an ihn vom Zoll abgefangen, was ihm die Anklage des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge in drei Fällen einbrachte. Zuletzt erwischten Polizisten einen Kurier aus Holland, der nach Angaben der Anklagevertreterin insgesamt 22 Sendungen dabei hatte. Der Beschuldigte räumt ein, dass er auch heute gelegentlich kifft, wobei er sich dank einer neuen Beziehung und dem Familienrückhalt stark genug fühlt, um der Suchtgefahr zu trotzen. Dass der Mann keine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, bewertet die Anklagevertreterin negativ und trotz seiner ehrlichen und offenen Art, fordert sie eine zweijährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Leidenschaftlich plädiert der Verteidiger für eine Bewährungsstrafe. Er lobt die Courage seines Mandaten, so offen über seine Sucht zu sprechen und ehrlich einzuräumen, dass es bei einem Ex-Suchtabhängigen nie eine 100-prozentige Sicherheit gegen einen Rückfall gebe. Anders als die Anklagevertreterin, sieht der Verteidiger eine positive Sozialprognose. Dann wendet er sich an die zwei Schöffen und macht deutlich, dass eine Bewährungsstrafe wie ein Damoklesschwert über einem Verurteilten hänge: "Beim kleinsten Vergehen wird die Berufung widerrufen!" In dem berühmten letzten Wort versichert der Beschuldigte nochmals, dass er mit Hilfe seiner Freundin und Familie seine eigene Suchttherapie macht.

Nach 20-minütiger Beratung steht das Urteil fest, das Richter Jürgen Dorner erläutert. "Wir haben ihre große Ehrlichkeit honoriert", erklärt er die 18-monatige Freiheitsstrafe, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Dass der Beschuldigte bislang nicht einschlägig vorbestraft ist, wurde gleichfalls positiv bewertet. "Sie müssen zeigen, dass sie das schaffen", ergänzte Dorner, dass der Beschuldigte, der noch im Gerichtssaal das Urteil akzeptierte, zusätzlich 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten muss. Dass die Verhandlung so schnell beendet werden konnte, ist dem Umstand geschuldet, dass der Beschuldigte am Vortrag über seinen Anwalt erklären ließ, dass er sich beim Prozess schuldig bekennen werde.

"Dark Net"

Dark Net (englisch für „Dunkles Netz“) beschreibt ein Vorgehen im Internet, wo die Teilnehmer ihre Verbindungen untereinander manuell herstellen. Aufgrund der Eigenschaften wird es für kriminelle Aktionen, wie Drogen- oder Waffenhandel genutzt.