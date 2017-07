Für drei Tage war Pfullendorf im Ausnahmezustand für alle Bikerfans. Denn als ein wahres Eldorado verwandelte sich das Seepark Gelände in der Stadt anlässlich der mittlerweile achten Auflage der Biker Days.

Die Organisatoren, Helgi Kolvidsson, Henrik "Henke" Sigurdson und Thomas Schwert waren sichtlich begeistert und konnten mit ihrem riesigen und eingespielten Helferteam hin und wieder die Party selbst genießen. Von dem Trio war zu erfahren, dass es die Biker Days solange geben wird, solange sie Lust und Spass daran haben. "Denn letztlich machen wir es nur deswegen", sagten die drei Organisatoren unisono.

Freunde von chromblitzenden und aufgemotzten Bikes kamen wieder einmal voll auf ihre Kosten. Knatternde Motoren und das besondere Ambiente des Motorrad- und Musikfestivals dominierten das Seepark Areal. Während das Wetter zum Auftakt am Freitag – bis auf wenige Tropfen – hielt, fing es am Samstagabend, direkt nach der Zugabe der Country Rockband "Jessica Lynn", zu regnen an. Die Partylaune wurde dadurch jedoch nicht getrübt, denn das Partyvolk sicherte sich im riesigen Zelt ein trockenes Plätzchen. Davon profitierte Sänger Ski King mit seiner Begleitband "Reverend James Gang", die nun vor vollem Haus ein geniales Konzert ablieferte.



Anders erging es den weit über 200 Beteiligten der Motorradausfahrt, die zeitversetzt in sechs Gruppen, unterwegs von Starkregen überrascht wurden und teilweise ihre Fahrt unterbrechen mussten, bis der Regen nachließ. Während der Aufstellung zur Ausfahrt war im Litzelbacher Weg zeitweise kein Durchkommen mehr möglich.

Dass die Biker Days auch ganz anders genutzt werden können, zeigte der Auftritt von Thomas Muffler aus Salem, der als Prima Ballerina gekleidet, zusammen mit seinen Kollegen den Junggesellen Abschied entsprechend feierte. "Coole Party und coole Leute", war einstimmig ihr Konsens. Auch lang anhaltende Freundschaften werden auf den Biker Days geschlossen. Diese schöne Erfahrung haben Simone und Roland Steinhauser mit Sohn Tim aus Bad Waldsee gemacht. Sie haben sich 2011 auf dem Campingplatz mit ihren Zeltnachbarn, Inge und Günter Oehme aus Lindau angefreundet und treffen sich seither jedes Jahr zu den Biker Days.



Während am Samstagabend die amerikanische Band John Diva and the Love Rockets mit Kulthits das Zelt im wahrsten Sinne zum Kochen brachte und anschließend die Deutschrocker Ohrenfeindt aus St. Pauli mit Rockmusik a la AC/DC einen denkwürdigen Abschluss setzte, ging es am Sonntag bei herrlichem Sonnenwetter wieder etwas gemäßigter und ruhiger zu.



Silke und Klaus Belser aus Wendelsheim, waren schon im letzten Jahr völlig begeistert. Auf die Frage, ob sie bei den Biker Days 2018 wieder am Start sind, war ein einstimmiges und lautstarkes "Yeeess" zu hören. Ebenso wie sie, können es viele Biker und Musikfans kaum erwarten bis es im nächsten Jahr wieder heißt: Ride in and Rock on!



Unter unter Motto "Biker für Kinder" konnten sich die weit über 200 Beteiligten der Bikerausfahrt, die, anlässlich der achten Auflage der Biker Days, über Heiligenberg führte, mit einer Spende am Start oder im Zelt an der Dennis Kayser Stiftung beteiligen. Die seit 2015 ins Leben gerufene Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke – der Förderung des Gesundheitswesens. Insbesondere durch Unterstützung krebskranker Kinder und Jugendlicher. Diese Aktion war so eine weitere Facette der Biker Days, die über das vergangene Wochenende auf dem Seepark Gelände in der Stadt viele Zweirad-Begeisterte in die Linzgau-Stadt lockten. (her)