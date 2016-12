Pfullendorf-Denkingen Die Tradition des Krippenbaus bleibt in der Familie

Josef Moser aus Pfullendorf und Enkel Alexander lieben Krippen. Der 16-Jährige lebt das ganze Jahr für sein Hobby

Die Krippe in der Pfarrkirche in Denkingen wird immer wieder bewundert. Sie ist auch ein echtes Schmuckstück. Doch wer hat sie gefertigt? „Das war mein Opa“, sagt Alexander Weinert stolz. Auch in den Kirchen in Burgweiler und Taisersdorf und in vielen Privathäusern stehen an Weihnachten Krippen von Josef Moser. Der 80-Jährige hat seit einem Unfall etwas Schwierigkeiten mit dem Sprechen. Wenn man ihn aber auf seine Krippen anspricht, dann fangen seine Augen sofort an zu leuchten und er erzählt von den Märkten in Saulgau und Mengen, wo er vor Jahrzehnten in der Vorweihnachtszeit seine Krippen zum Verkauf angeboten hat. Bis nach Italien gingen seine Schmuckstücke.

Das Material hat er das ganze Jahr über im Wald gesucht. Da brauchte er eine ganze Menge. Denn so 20 bis 30 Krippen hat er pro Jahr angefertigt. Doch das ist lange her. Heutzutage kann er nicht mehr selbst Krippen bauen. Aber er kann seine Kenntnisse und seine Erfahrung weitergeben, denn Enkel Alexander hat auch das Krippenfieber gepackt.

„Früher habe ich immer dem Opa zugeschaut“, erzählt er. Er habe auch manchmal mitgeholfen. Vor etwa drei Jahren hat er angefangen, selbst Krippen zu fertigen. Die ersten Stücke waren nicht so besonders. „Aber irgendwie hat mich das richtig inspiriert und es war für mich klar, dass ich in die Fußstapfen des Opas treten möchte“, sagt der 16-Jährige. Das Wort „Familientradition“ kommt ihm dabei wie ganz selbstverständlich über die Lippen. Denn auch sein Uropa Friedrich hat schon Krippen gebaut. Alexander hat zwar noch Zeit, bis er selbst einmal Kinder haben wird, aber dass er denen die Tradition ebenfalls weitergeben wird, das ist für ihn klar.

„Auch, wenn meine Kinder Mädchen sein sollten“, schmunzelt er. Denn das Krippenbauen, das sei unabhängig vom Geschlecht. Man müsse aber ein Gefühl dafür haben. Und den Willen, das ganze Jahr über in der freien Natur nach den benötigten Materialien zu suchen. „Mir macht das unheimlich Spaß“, sagt der junge Mann, der im Sommer eine Ausbildung anfangen wird. Doch sicher etwas Handwerkliches? „Industriekaufmann“, sagt er. Das Krippenbauen will er aber jeden Fall nicht aufgeben.

Wie geht so ein Krippenbau vor sich? „Einen Plan habe ich nicht“, sagt Alexander. Es lässt sich da vom Material inspirieren. Klar ist nur, dass man für den berühmten Stall von Bethlehem eine Bodenplatte braucht. Die Stützen für das Dach werden aus Birke gefertigt. Rund 100 kleine Nägel braucht er, bis alles zusammenhält. Eine Heißklebepistole benutzt er nicht. „Das mit den Nägeln hat der Opa schon so gemacht und das will ich beibehalten“, macht der Krippenbauer deutlich. Nur der Bodenbelag lässt sich nicht nageln. Da wird dann ganz normaler Leim benutzt, auf den das getrocknete und zugeschnittene Heu aufgebracht wird. „Den Belag muss man nach einigen Jahren auswechseln, weil er ausbleicht“, erklärt der Fachmann. Das macht er dann natürlich auch.

Alexanders Krippen haben auch eine Beleuchtung. Sehr kleine blinkende LEDs, die womöglich in bunten Farben im Rhythmus von „Stille Nacht“ aufblinken, die sind ihm aber ein Graus. Eine kleine Glühbirne mit Netzanschluss erhellt die Darstellung des Geschehens in der Heiligen Nacht. „Es muss halt alles zusammenpassen“, sagt Alexander Weinert mit ernstem Blick durch seine Brille. Kitsch, das wolle er nicht produzieren. Die Krippenfiguren macht er allerdings nicht selbst. Aber auch da ist klar, dass die zu seinen Krippen passen müssen. Nur was reinstellen, damit ein paar Figuren dabei sind, das gehe nicht. Und zudem sei es so, dass viele Krippen ohne Figuren weggingen, weil solche schon vorhanden seien.

Krippen