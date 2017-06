Pfullendorf "Die Drei vom Dohlengässle" sorgen für einen Lachmarathon

200 Gäste werden beim schwäbischen Mundartkabarett in Denkingen gut unterhalten.

Pfullendorf – Man kennt sie seit über 20 Jahren von Funk und Fernsehen sowie vielen süddeutschen Bühnen. Nun gastierten "Die Drei vom Dohlengässle" in der Andelsbachhalle. Rund 200 Gäste fanden am Samstagabend den Weg nach Denkingen, um die neu aufgestellte Truppe kennenzulernen. Und die brachten unter dem Motto "JETZTGRÜSSGOTT" das Neueste aus dem Dohlengässle mit. Dabei sollte die neue Formation keine Wiederherstellung der ursprünglichen Zusammensetzung sein. Gina Maas, das Lindenhof-Urgestein, bringt ein ganz neues, persönliches Temperament in das Trio ein.

Wortlos vergingen die ersten fünf Minuten, in denen sich Hildegard und Josephe auf den Besuch vorbereiteten. Hildegard zeigte eine gekonnte Jongliereinlage und erhielt auch prompt einen verdienten Sonderapplaus. Aber auch das umständliche Decken des Kaffeetischs erzwang schon einige Lacher. Die "Neue" hat sich zum Nachbarschaftsbesuch telefonisch angekündigt. Beide haben bisher noch nix von ihr gesehen und sind darauf gespannt, wie sie aussieht und wie die "Neue" wohl ist. Und als sie endlich erscheint, die "Neue", gleich der erste Schock. Emma präsentiert sich in ihrer burschikosen Art und hat als Mitbringsel einen schwäbischen Hefezopf mitgebracht. Doch als sie sich als Mülltaucherin outete, hat es den beiden hoffnungsfrohen Grazien den Appetit fast gänzlich verschlagen. So gaben sie das Gebäck dann später lieber an das Publikum weiter. Hildegard zeigte sich in naiver, zurückhaltender aber bauernschlauer Manier, während Josephe eher den resoluten und spöttisch-durchtriebenen Typ verkörperte. Damit konnte die burschikos auftretende und lebenslustige Zugezogene mit den beiden gut mithalten und präsentierte sich zunächst mit einem schwäbisch-australischen Slang.

So verglich sie auch das Outback Australiens mit Wattenreute – eben hinten drüben. Doch nicht nur der schwäbische Wortwitz alleine bestimmte das Programm. Da folgten auf derbe Trinksprüche reichliche bekannte Gesangstitel wie "Griechischer Wein" oder "Bei mir bist Du scheen".

Nach einer kurzen Pause ging es in den zweiten Lachmarathon. Die drei Damen beschäftigten sich mit dem Raffen von Vorhängen und während sie im Takt die Stopfnadel führten, wurde ein Kanon angestimmt. Derbe Sprüche gab es am laufenden Band wie zum Beispiel "Lieber einen Schönen zu zweit, als einen Wüsten allein". Dazu gab es von den Gästen spontanen Sonderapplaus. Auch nahmen die Damen regelmäßig Bezug auf die Region. Da war von einem "Absacker im Rappsacker von Krauchenwiese" die Rede. Oder zu einem der vielen Trinksprüche wurde mit Schnaps vom Bodensee angestoßen, auch wenn dieser etwas "fischelet". Auf einen offenen Hosenladen bei Männern wurde von den Akteuren ganz unterschiedlich reagiert. Hildegard hat dramatisch weggeguckt, während Josephe nur ein "Taubenschlag offen" entrutschte. Und schon gab es wieder drei durchaus gekonnte Gesangstitel. Bei "Das gibt's nur einmal" oder "Besame mucho" hat der eine oder andere gar mitgesungen oder mitgesummt. Das galt dann im großen Maßstab bei der Zugabe, die sich die Gäste mit heftigem Schlussapplaus erkämpft haben. Da wurde kurzerhand mit je zwei Tischreihen ein Kanon angestimmt und alle haben mitgemacht.