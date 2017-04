Pfullendorf Die DAV-Sektion Pfullendorf profitiert von den Einnahmen aus dem Haus "Don Bosco"

Bei der Hauptversammlung der DAV-Sektion Pfullendorf wurden mit Charlotte Zoller, Franziska Seeger, Paul Müller und Fritz Thum vier Mitglieder, die seit vielen Jahrzehnten sich vielfältig im Verein engagieren, zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ein Mammutprogramm hatte Markus Schenzle als Wahlleiter bei der Hauptversammlung der DAV-Sektion zu leisten, die mit 1538 Mitgliedern der größte Verein in Pfullendorf ist. 28 Funktionärsposten mussten besetzt werden, und nachdem die anwesenden 90 Mitglieder per Einzelabstimmung den stellvertretenden Vorsitzenden Oliver Schraut und Kassierer Klaus Epple für zwei weitere Jahre bestätigt hatten, wurden Beisitzer, Abteilungsleiter und Ehrenrat im Block gewählt. Vorsitzender Jügen Heim hatte die Versammlung zuvor daran erinnert, dass er im nächsten Jahr sein Amt definitiv abgeben wird, und die Vorstandschaft im April 2018 einen kompetenten Nachfolger präsentieren werde. Einen großen Part absolvierte auch Kassierer Klaus Epple, der neben dem Rechenschaftsbericht 2016 auch den Haushaltsplan 2017 zur Genehmigung vorlegte. Deutlich wurde, dass die Sektion finanziell sehr gut aufgestellt ist und binnen eines Jahres eine viertel Million Euro umsetzt, wobei die Einnahmen von Übernachtungsgästen im Haus Don Bosco, das die Sektion im Jahr 1990 im österreichischen Au gekauft hat, mit 50 000 Euro den größten Posten bildet. An Zuschüssen erhielt man 10 000 Euro und die Mitglieder überwiesen 49 000 Euro, wovon allerdings 32 000 Euro an den Hauptverband abgeführt werden müssen. Auch für dieses Jahr kalkuliert Epple mit rund 50 000 Euro aus dem Don Bosco-Haus, allerdings müssen allein für Sanierungen etwa 32 000 Euro ausgegeben werden. Hüttenwartin Petra Boos berichtete von über 4000 Übernachtungen und 1777 Gästen im vergangenen Jahr, wovon 57 Prozent DAV-Mitglieder waren.

Vorsitzender Jürgen Heim hatte in seinem Rechenschaftsbericht erläutert, dass die österreichische Finanzbehörde im Juli 2016 zwingend die Einführung einer Registrierkasse verlangte, sodass jede Einnahme elektronisch erfasst wird. Bürgermeister Thomas Kugler attestierte der Vorstandsriege eine "super Leistung" und wies auf die wichtige soziale Funktion des erfolgreichen Vereins hin. Zuvor hatten die Leiter der verschiedenen Abteilungen einen Überblick über ihre Aktivitäten gegeben, wobei die vom Schnee abhängigen Akteure mangels Schnee manche Veranstaltung absagen mussten und der Snowboardtrend ohnehin abebbt. 76 Events gab es am Kletterturm im Tiefental, wo Uwe Müller ankündigte, dass man dort neue Routen schrauben wird. Erfolgreich sind die Jugendfreizeiten, wobei Leonie Brodmann künftig die Jugend im Vorstand vertreten wird und Sandra Jacob wurde offiziell zur Abteilungsleiterin Nordic Walking gewählt. Peter Schenk lenkte in seiner Funktion als Naturschutzbeauftragter den Blick auf Grundsatzfragen, die den Deutschen Alpenverein im Zuge des Klimawandels beschäftigen. So will der DAV die Vermeidung von CO2 belohnen und Naturschutzreferenten hätten sogar den Ausschluss von Tourenführern vorgeschlagen, wenn diese die Anfahrten zu Touren nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisierten. Gegen diese Pläne habe er sofort protestiert, erklärte Schenk, dass man sich solche Ideen in Ballungsgebieten wie München mit dem dortigen ÖPNV leicht ausdenken könne.

Abschließend wurden viele Mitglieder für 25-, 40- und 50-jährige Treue mit Urkunde und Weinpräsent geehrt und nach knapp drei Stunden war die Indoor-Veranstaltung beendet.

DAV-Sektion Pfullendorf ernennt erstmals vier langjährige Aktive zu Ehrenmitgliedern

Pfullendorf (siv) Erstmals in der Vereinsgeschichte der DAV-Sektion Pfullendorf wurden auf Vorschlag der Vorstandsschaft vier langjährige Aktive von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit viel Beifall quittierten die DAV'ler die Vorstellung des Quartetts durch Jürgen Heim und Oliver Schraut. Ein Macher und Schaffer für das Vereinsheim "Haus Don Bosco" ist Paul Müller, der 1969 der Ortsgruppe Pfullendorf der damaligen Sektion Überlingen beitrat und 1990, ein Jahr nach der offiziellen Gründung der Sektion Pfullendorf, Leiter des Bauausschusses wurde und viele, viele Stunden dort mit Umbauten, Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten verbrachte. "Neben diesen Aufgaben, stellte er sich immer wieder als Wander- und Tourenführer zur Verfügung", lobte Heim den unermüdlichen Einsatz. Im Jahr 2013 gab Franziska Seeger nach 23 Jahren ihr Schatzmeisterinnenamt im Vorstand ab und die begeisterte Wanderin und Skifahrerin ist bei Kurs- und Tourenteilnehmern in Au als Hüttenköchin beliebt. "Ein besonderes Plus ist bis heute ihre Präsenz während der Wintersaison im Haus Don Bosco", ergänzte Heim. Von 1967 bis 2011 war Fritz Thum Leiter der Hochtourengruppe und Klettern und Organisator zahlloser Hochtouren und Kletterausfahrten, die viele Vereinsmitglieder auf Viertausender geführt haben. "Im hochalpinen Bereich und Klettern war er das Aushängeschild unserer Sektion", erklärte Oliver Schraut. Seit einem halben Jahrhundert ist Charlotte Zoller für den DAV aktiv und wurde bei Versammlung für weitere zwei Jahre als Pressewartin gewählt. Dass die Pfullendorfer ihr Haus in Au gegen erhebliche Widerstände kaufen konnten, sei Zoller zu verdanken, listete Heim die vielfältigen Tätigkeiten der Geehrten auf: "Schriftführerin, Pressewartin, Reiseveranstalterin, Wanderführerin, Homepage-Pflegerin, Geschichtenerzählerin und leibhaftiges Archiv!"