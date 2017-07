Pfullendorf Deutsche Wakeboardmeisterschaft im Seepark Pfullendorf

Die besten Wakeboarder kämpfen am 18. und 19. August in zwölf Wettbewerben im Seepark Pfullendorf um die deutsche Meisterschaft.

Genau elf Jahre, nachdem erstmals im Wasserskipark die Deutschen Meisterschaften der Wakeboarder ausgetragen wurden, meldet das Betreiberehepaar Sara und Hermann Geil, dass sich die besten Wakeboarder des Landes am 18 und 19. August erneut in Pfullendorf treffen. "Wir springen in diesem Jahr kurzfristig als Ausrichter", berichtet Sara Geil, dass rund 100 Fahrer erwartet werden, die mit spektakulären Sprüngen, Spins und Slides das Beste zeigen werden, was die deutsche Wakeboard-Szene momentan zu bieten hat. Die besten Rider der deutschen Wakeboardszene , darunter mehrere Welt- und Europameister, kämpfen um die Krone des Cablewakeboardens. Zum Teilnehmerfeld gehören der mehrfache deutsche Meister und Weltmeister Nicki Gührs sowie die sechsmalige Weltmeisterin Julia Rick. Insgesamt gibt es zwölf verschiedene Wettbewerbe – von den Kids bis hin zu den Profis. Eine Jury bewertet die Rider nach Schwierigkeitsgrad, Risiko und Style. Die Siegerehrung wird voraussichtlich am Samstag, 19. August, um 19 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Rider perfektionieren ihre Tricks im offiziellen Training ab Freitagmorgen und Startschuss für den Contest ist dann um 12.30 Uhr. Und Freitagabends wird auf der Rider’s Party ordentlich das Tanzbein geschwungen.