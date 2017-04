Pfullendorf Bad Saulgau Ostrach Der Winter kehrt zurück  zahlreiche abgebrochene Äste versperren Wege und Straßen

Der Winter kommt mit reichlich Schnee zurück. Wegen der nassen und dadurch besonders schweren Schneemassen musste die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf zahlreich abgebrochene Äste und Bäume beseitigen.

Der Schnee war angekündigt, doch dass der Winter so kräftig zurückkehrt, erwarteten wohl die wenigsten. Über den ganzen Mittwoch musste die Pfullendorfer Freiwillige Feuerwehr ausrücken, um Bäume und Äste zu beseitigen, die unter der Schneelast abbrachen. Im gesamten Stadtgebiet und in einigen Ortsteilen lagen abgestürzte Bäume, die teileise Wege und Straßen blockierten. Viele Äste, die inzwischen bereits durch tragende Blätter und Blüten an Gewicht gewonnen hatten, konnten durch die Last des Schnees zur Gefahr für Fußgänger und Autofahrer werden.

Die Pfullendorfer Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In Stadelhofen, Denkingen, Otterswang und in Richtung Mottschieß mussten vor allem abgestürzte Bäume und Äste beseitigt werden. "Unfälle haben wir bis jetzt keine verzeichnet", informiert Einsatzleiter Manuel Dippel. In der Kernstadt waren die Einsatzkräfte in der Straße Am Litzelbacher Weg und Langäcker, am Stadtgarten und Stadtsee ausgerückt. Die Kasernenstraße sperrten die Einsatzkräfte zwischen der Ecke Konrad-Heilig-Straße und der Straße Am Stadtgarten komplett, da dort ganze Bäume umgeknickt waren und die Straße blockierten.

Die Polizei notierte im gesamten Landkreis laut Mitteilung etwa 50 Meldungen über Verkehrsstörungen aufgrund des Wintereinbruchs. Teilweise stürzten ganze Bäume auf die Straßen. Zu zehn Unfällen, die durch die Wetterverhältnisse ausgelöst wurden, rückte die Polizei aus. Im Einzugsgebiet Pfullendorf kam es bis zum Mittwochmittag lediglich zu einem Verkehrsunfall. "In Ostrach ist am frühen Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr ein Autofahrer in den Graben gerutscht", berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage. Ein größerer Schaden sei hier nicht entstanden.

Der Rückkehr des Winters sorgte laut Mitteilung des Landratsamts im Bereich Pfullendorf auch für kurzzeitige Stromausfälle. Am Mittwochmorgen krachte im Süden Pfullendorfs ein Baum gegen 8.50 Uhr in eine Mittelspannungsleitung und hatte Klein- und Großstadelhofen, Aftholderberg und Hattenweiler von der Stromversorgung abgeschnitten. Jedoch konnte der Stromausfall zwischen 09.35 und 10.04 h weitgehend behoben werden. In Hattenweiler konnte die Stromversorgung nur wenig später, um 10.17, wieder hergestellt werden.

Im Bad Saulgauer Stadtteil Wolfartsweiler kam es aufgrund des Schneefalls gegen 11 Uhr zu einem Kurschluss. Die betroffenen Anschlüsse in Friedberg, Tafertsweiler und Völlkofen waren nach knapp einer Stunde wieder versorgt. Wolfartsweiler war erst gegen 13:45 wieder mit Strom versorgt.