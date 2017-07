Pfullendorf Der "Radexpress Oberschwaben" wird in "Räuberbahn" umbenannt

Eine Förderung des Landes ermöglicht den Ausbau der Infrastruktur entlang der Bahnstrecke Pfullendorf-Altshausen.

Statt "Radexpress Oberschwaben" sollen Radler und Touristen künftig in die "Räuberbahn" einsteigen, wenn sie von Altshausen nach Pfullendorf fahren. Jedenfalls haben sich die Eigentümergemeinden der 27 Kilometer langen Bahnstrecke, also Pfullendorf, Ostrach und Altshausen, die entsprechenden Domains schon gesichert. Dieses Geheimnis lüftete Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu, der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die geplanten Infrastrukturverbesserungen für die Haltestellen vorstellte. Die Finanzierung von neuen Wegweisern, Leuchten, Info-Tafeln und Unterstellmöglichkeiten wird komplett vom Land übernommen, das für das Projekt rund 60 000 Euro zur Verfügung stellt. Der entsprechende Bescheid ging schon im Oktober 2016 ein. Mit dieser Zuwendung anerkennt das Land auch das touristische Potenzial, das in der Strecke steckt. Im vergangenen Jahr nutzten 3000 Fahrgäste die Verbindung und ab 2018 wird der Zug von Mai bis Oktober jeden Sonntag verkehren. "Wir erhöhen die Zahl der Betriebstage auf 35 und das Land hat die Züge schon bestellt", ergänzte Bürgermeister Thomas Kugler. Am provisorischen Bahnhalt beim Stadtgartenvorplatz werden noch im Herbst ein Unterstand samt Sitzgelegenheit, Wegweiser sowie eine weitere Beleuchtung und Vitrine gebaut. In Burgweiler und Ostrach werden zusätzlich die Bahnsteigkanten saniert. Die Unterstände werden übrigens aus alten Eisenbahnschienen gefertigt, erläuterte Mathieu. Der Start der Arbeiten ist deshalb nötig, weil die Abruffrist für die bewilligten Landesmittel am 15. November endet.

Fünf Mal trafen sich die Mitglieder einer Planungsgruppe, auch um für den "Radexpress Oberschwaben" einen neuen Namen zu kreieren. Mit dem Markennamen "Räuberbahn" habe man ein Konzept entwickelt, das für die gesamte Region einsetzbar sei und einen hohen Identifikationsgrad besitze, sind die Macher überzeugt. Sämtliche Grafiken und Materialien werden nun auf die neue Marke abgestimmt und ab Frühjahr 2018 startet man mit dem Marketing, um die Fahrgastzahlen deutlich zu steigern.