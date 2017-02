Pfullendorf Denkinger Seniorenfasnet kommt mit viel Lokalkolorit daher

Über 70 Senioren aus der Denkingen, Pfullendorf, Burgweiler und anderen Nachbarorten genossen die Denkinger Seniorenfasnet. Der Windpark-Sketch sorgt beim Publikum im Pfarrsaal für besonders viele Lacher.

Ausgelassen feierten über 70 Senioren aus Denkingen, Pfullendorf, Burgweiler, Hilpensberg und weiteren Nachbarorten im fastnachtlich dekorierten Pfarrsaal Fasnet. Mit dem Gassenhauer "Wir feiern Fasnet, bis die Bude wackelt, bis die Bude kracht", gaben die Feiernden die Marschrichtung für den närrischen Nachmittag vor.

Nachfolgend stimmte das Publikum sangeslustig in den Haudre-Marsch von Adelinde Gitschier, Elsbeth Stecher und Akkordeonspieler Hermann Scheuble ein. Fröhlichkeit lautete die Devise, es wurde geschunkelt, gesungen und viel gelacht. Alma Bechinger erzählte, wie in der Altweibermühle von Tripstrill auf magische Weise alte Weiber wieder in junge Mädle verwandelt werden. In das Stimmungslied "Im Hühnerhaus, im Hühnerhaus, da schaut der Hahn zum Fenster raus" verpackten Adelinde Gitschier und Elsbeth Stecher manche Hühnergeschichte aus Denkingen, vom Beinbruch der Hennen beim Liebesakt durch zu schwere Gickerler, Hühnerglück und schönen Gickerlern ein. Ein Fuchs in Denkingen steht sogar nicht nur auf Hennen, sondern auch auf Schuhe.

"S'isch a Sensation, des lond mir nicht naus und wenn's die ganze Nacht kostet", warteten Frieda Stecher und Berta Kempf auf dem Bänkle darauf, dass die Windrad-Flügel für den Windpark Hilpensberg durch Denkingen gefahren werden. Ob die wohl um den Kirchenranken kommen? Doch es gibt zum Glück tatkräftige Bauarbeiter und auch dem Tourismus tut der Windpark gut. Ein Kiosk mit Souvenirshop wird aufgestellt, der "Löwen" zum Wellnesshotel umgebaut und aus der Andelsbachhalle wird ein Hallenbad. Gar Badenixen tanzen auf der benachbarten Liegewiese. Von einer rasanten Autofahrerin aus Denkingen erzählte Anna Schmitt. In die Nachfolge der Kuh vom Lande schlüpfte Anna Schmitt und Frieda Stecher bemängelte, dass so wenig aus Denkingen in der Zeitung steht.

Ein fleißiges Team bewirtete die Senioren mit Kaffee, Kuchen und Saitenwürsten. Hermann Scheuble wurde bei den Stimmungsliedern von seiner Frau Elfriede am Piano unterstützt.