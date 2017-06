Pfullendorf-Denkingen Denkinger Musikfest: Burgweiler Mädels werfen am besten

Denkinger Musikfest: Burgweiler Mädels werfen am besten

Zahlreiche Besucher haben ein sommerlich-warmes Musikfest in Denkingen mit Wurfspiel, Live-Musik und Party genossen.

Was flog denn da gestern in den wolkenlos blauen Denkinger Himmel? Gummistiefel, Pömpel und Turnschuhe! Einmal im Jahr sausen diese speziellen Wurfgeschosse durch die Luft rund um die Andelsbachhalle – immer dann, wenn der Denkinger Musikverein zu seinem beliebten Musikfest einlädt. Am Sonntag beklatschten zahlreiche Zuschauer bei Kaiserwetter die Mädels vom Musikverein Burgweiler, die mit viel Schmackes und sicherem Auge den ersten Preis beim Wurfspiel abräumten und die Jungs vom Ortschaftsrat und der Feuerwehr auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Viel Jubel bei Juliane Rauch, Madita Brodmann und Anna Kettnaker.

Freudiges Strahlen auch bei Michael Bauer, Vorsitzender des Musikvereins Denkingen: Das neue Konzept mit dem vorgezogenen Feierabendhock bereits am Freitag statt wie üblich am Montag ist für ihn und die 55 aktiven Mitglieder des Vereins voll aufgegangen. "Der Feierabendhock war der Hammer. Wir hatten volles Haus bis in die Nacht hinein", zog Bauer im Gespräch mit dem SÜDKURIER Bilanz.

Am Samstag hatten dann vor allem die jüngeren Musikfestbesucher eine coole Party mit angesagter Musik in der Andelsbachhalle gefeiert. DJ Klangkommando sorgte dabei für Stimmung. Und den schönen Abschluss bildete gestern der Sonntag mit dem von Daniel Stecher unterhaltsam moderierten Wurfspiel, schönen Klängen von der Musikkapelle Aach-Linz, dem Musikverein Ostrach und der Jugendkapelle Hohentengen sowie dem Auftritt der Bauernkapelle Mindersdorf als abendlicher Höhepunkt.

Einmal mehr verwöhnten die Denkinger Musiker ihre Gäste mit gutem Essen mit regionalen Produkten – besonders die leckeren Braten waren ein Genuss. Zum rundum gelungenen Musikfest trug auch bei, dass sowohl die schattige Andelsbachhalle als auch der sonnenverwöhnte Außenbereich dahinter von den Besuchern genutzt werden konnte – jeder genoss das Fest so, wie es für ihn angenehm war.