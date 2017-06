Pfullendorf Dekorierte Köche servieren Sechs-Gänge-Menü in Aach-Linz

Das Restaurant Aura wurde für einen Abend zum Gourmettempel: Drei international bekannte Köche und Gastgeber Cebir Krug sorgten für ein kulinarisches Erlebnis. Sie servierten ein Sechs-Gänge-Menü.

Pfullendorf-Aach-Linz – Albanien zum Schmecken, Sehen, Erleben: Drei international bekannte Köche und Gastgeber Cebir Krug haben im Restaurant "Aura" in Aach-Linz für ein kulinarisches Erlebnis gesorgt. Es war der Auftakt einer Tournee durch ganz Europa, wobei in diesem Jahr noch 29 Termine in Deutschland anstehen. Die nächste Station wird München sein.

Für den Termin in Pfullendorf trafen die Köche bereits am Samstag per Flugzeug aus Wien, Tirana und Frankreich ein. Lange Zeit zum Ausruhen hatten sie allerdings nicht. Schon am Samstagnachmittag begann Dessert-Spezialist Naser Gashi mit den Vorbereitungen. Da galt es bereits, seine Karamell-Mandel-Krone auszubacken. Die rund 50 Gäste waren vom sechsten Gang begeistert. Nicht nur auf der Zunge war es ein kleines Kunstwerk, sondern auch die Optik auf Schieferplatten war herausragend. Das galt auch für den Rest des Menüs: So wurden zum Beispiel die Zutaten für den zweiten Gang von Sokal Prenga aus seinem Heimatland eingeführt. Bereits bei der Begrüßung wurde im Außenbereich des Restaurants Champagner gereicht. Auffallend die Vielzahl an Nationen, die hier vertreten waren.

Wie später zu beobachten war, nahm der Gastgeber auch auf die muslimischen Gäste Rücksicht. Ihnen wurden die Speisen wegen des Fastengebots erst nach Einbruch der Dunkelheit serviert. Kaum wurde an die Tische gebeten, übernahm eine sechsköpfige, in traditionellen Trachten gekleidete Mädchengruppe, die Begrüßung. Die jungen Damen eines Kulturvereins aus Kreuzlingen begleiteten das Geschehen am gesamten Abend. Albanische Tänze, ein Tanzspiel aber auch viele Gesänge boten einen Einblick in die albanische Tradition. "Ich war selbst überrascht von dem umfangreichen Programm der Tänzerinnen", sagte Gastgeber Cebir Krug. Dann hatten die vier Köche mit ihren Zubereitungen alle Hände voll zu tun. Zumal einer der Köche keine Ausreisegenehmigung aus dem Kosovo erhalten hatte und die Kollegen seinen Gang mit zubereiten mussten.

Für die Gäste im "Aura" bot sich die Gelegenheit, den Köchen genau auf die Finger zu schauen. Die Zubereitung der Speisen war durch die Glasabtrennung gut zu beobachten. Die Köche unterhielten auch mit Anekdoten und Hintergrundwissen. So beschrieb der ausgezeichnete Patissier Naser Gashi, dass in seiner Kindheit in Albanien die Mütter versuchten, mit selbst zubereitetem "Rosenprosecco" ein besonderes Getränk zu bieten. Das alkoholfreie Getränk servierte Cebir Krug bei seinem fünften Gang.

Das Sechs-Gänge-Menü