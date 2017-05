Pfullendorf Das Waldfreibad wird für die neue Badesaison fit gemacht

Das Waldfreibad in Pfullendorf öffnet am am Freitag, 19. Mai, erstmals in der neuen Badesaison seine Türen. Der neue Kioskbetreiber erweitert das Angebot.

Auf strahlenden Sonnenschein am Eröffnungstag für das Waldfreibad am kommenden Freitag, 19. Mai und auf 70 000 Besucher zum Ende der Badesaison, hofft Jörg-Arne Bias, Chef der Stadtwerke, die das für Schwimmbad betreiben. Die Badegäste werden von einem neuen Kioskpächter begrüßt, nachdem Roland Speck nach etlichen Jahren aufgehört hat. "Wir freuen uns, dass wir mit Wolfram Herr einen erfahrenen Kioskbetreiber gefunden haben", erläuterte Bias gestern bei einem Pressegespräch. Tatsächlich kennt sich Herr in diesem Bereich sehr gut aus, denn er betrieb viele Jahre den Kiosk im Strandfreibad Illmensee. Der neue Pächter wird dem Publikum eine deutlich erweiterte Speisekarte anbieten und dazu wird eine neue Küche eingebaut. "Die Investition im Kiosk beträgt rund 25 000 Euro und wird von den Stadtwerken finanziert", erklärte Bias auf Nachfrage des SÜDKURIER. Weil die drei Fritteusen, die neue Gefrierkombination und sonstigen Geräte deutlich mehr Energie benötigen, muss auch ein neuer Stromanschluss verlegt werden. Auch deshalb wird der Kiosk nicht am 19. Mai mit der Badesaison eröffnet, sondern am 1. Juni. "Vielleicht klappt es auch ein paar Tage früher", hofft Bias, dass die Gäste das neue Angebot nutzen. Die Eintrittspreise für das Schwimmbad haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, nur die Kombi-Karten mit dem Seepark werden etwas teurer, weil der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung für den Badebetrieb im Seepark bei der nächsten Sitzung am 18. Mai beschließen wird. Eine gute Nachricht hat Bias für alle Schwimmfans: "Es gibt für uns kein schlechtes Wetter. Wir haben immer geöffnet und es ist immer jemand da", ergänzt er, dass der erfolgreiche Frühbadetag im Juni und Juli nicht nur mittwochs, sondern auch freitags angeboten wird.

Aufgestockt wurde auch das Personal, denn nun verstärkt Tina Widmann als Rettungsschwimmerin das dreiköpfige Bademeisterteam. Komplettiert wird das Team mit Kassenchefin Edeltraud Prinz und mehreren Teilzeitbeschäftigen. Bezüglich der Badeaufsicht lobt Bias die hervorragende Zusammenarbeit mit der DLRG, mit denen man auch im Seepark gut und eng zusammenarbeite und es stünden stets zwei DLRG'ler abrufbereit als zusätzliche Aufsichten zur Verfügung. Und dank der guten Nachwuchsarbeit werde man auch in den nächsten Jahren über ausreichendes Aufsichtspersonal verfügen, ergänzt der Stadtwerkechef.

Seit April wird das Schwimmbad von der fleißigen Badetruppe auf Vordermann gebracht und auch die Heizung läuft dann zehn Tage auf Hochtouren, um die 3500 Kubikmeter Wasser in den zwei Becken auf Betriebstemperatur, sprich 24 Grad zu bringen.

Waldfreibad

Nach dreijähriger Bauzeit wurde das Bad 1963 eröffnet. An den Baukosten von zwei Millionen Mark beteiligte sich die Kaserne mit 230 000 DM und einem Darlehen von 250 000 DM. Schon seit 1884 gab es am offenen Gewässer am Neuweiher im Tiefental eine Badegelegenheit für die Pfullendorfer Bürger.

Das Waldfreibad hat von Montag bis Sonntag, 9 bis 20 Uhr, geöffnet. Am Frühbadetag am Mittwoch öffnen sich die Türen schon um 6.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet drei Euro und für Gäste von sechs bis 18 Jahren zwei Euro. Die Feierabendkarte ab 17 Uhr kostet zwei Euro. Die Dauerkarte für Erwachsene 48 Euro. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen und Kinder 68 Euro und bei zwei Erwachsenen sind es 90 Euro.