Pfullendorf Dankessteine für Konrektor

Überraschungsabschiedsfeier für Ulrich Leibbrand in der Mensa der Grundschule am Härle.

Viel zu tun hatte Ulrich Leibbrand, der nach der krankheitsbedingten Abwesenheit von Rektorin Heike Müller in den vergangenen Monaten mit seinem Kollegium die Grundschule am Härle managte und deshalb wohl nichts von den Vorbereitungen für seine gestrige überraschende Abschiedsfeier nichts mitbekommen. 282 Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste warteten in der Mensa auf Leibbrand, der nach 37 Jahren aus dem Schuldienst ausscheidet. Kaum hatte der beliebte Pädagoge den Raum betreten, skandierte die Schülerschar seinen Namen und hatte ihm sogar einen Thron vorbereitet. Von dort verfolgte der sichtlich bewegte Leibbrand zunächst ein Puppentheater, bei dem die Akteure sich fragten, dass ihr radelnder Konrektor doch nicht alt genug für die Pension sein könne. "Er war immer für uns da und wer schaut mit uns jetzt Filme an?", fragten die Puppenspieler. Und dann brachten die Drittklässer ein musikalische "Hoch auf unseren Konrektor" aus: "Er ist der Größte überhaupt, auch wenn er das selbst nicht glaubt." Im Anschluss gab es von den Schülern sinnige Geschenke für den künftigen Pensionär. Mit den Glücksbringern bedankten sich die Mädchen und Jungen bei Ulrich Leibbrand für die Wärme, Zuneigung, Lachen, Geduld, das Bücherlesen und die farbenfrohe Zeit. Im Geschenkangebot waren Wunderkerzen und Brause für prickelnde Ferien sowie ein großes rotes Herz.

"Du kannst immer wieder kommen", erklärte Maximilian Groß vom Staatlichen Schulamt Albstadt und überreichte seinem Kollegen und Freund zur bevorstehenden Pensionierung Ende Oktober eine Behelfsurkunde. Er erzählte den Schülern, dass Leibbrand von 1980 bis 1982 schon seine Ausbildung an der Härle-Schule absolvierte, bevor er 1991 in Herdwangen, Wald und an der Sechslinden-Schule unterrichtete. Im Jahr 2004 kehrte er ans Härle zurück und wurde zwei Jahre später zum Konrektor ernannt. Die rhetorische Frage von Schulrat Groß, ob der Lehrer seine Sache gut gemacht habe, beantworteten 282 Schüler mit einem lautstarken "Jaaaaa!" Als "Urgestein der Grundschule" bezeichnete Elternbeiratsvorsitzender Alexander Meier den scheidenden Ansprechpartner und hob dabei dessen Erfahrung, Hilfsbereitschaft und Einsatzbereitschaft heraus. Ein besonderes Abschiedsgeschenk hatte Martin Fröhlich vom Förderkreis ausgesucht – ein Überlebenstool. Der begeisterte Wanderer verfügt nun über ein Schweizer Messer mit allen Funktionen, inklusive Korkenzieher. Vom Kollegium gab es ein tolles Porträt, das aus hunderten kleinen Bildchen von Schülern zusammengesetzt ist.

"Es freut mich, und es ehrt mich", dankte der viel Gelobte abschließend allen Beteiligten für ihre Beiträge und Geschenke und versprach, dem Förderkreis treu zu bleiben. "Jede Zeit formt ihre Kinder", beruhigte er seine Schüler, dass die Generationen vor ihnen auch "nicht viel besser waren." Dann bildete sich eine lange Schlange, denn Jeder überreichte Leibbrand einen schön bemalten Dankes-Stein und dann ging es zum Sportplatz, um bunte Luftballons in den Himmel steigen zu lassen.