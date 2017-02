Pfullendorf DRK-Pfullendorf: Blutspenden im Narrenhäs

Die DRK-Ortsgruppe verzeichnete bei der Blutspendeaktion in der Stadthalle mit 299 Spendern einen neuen Rekord.

Die Ankündigung des DRK-Ortsvereins bei der Blutspendeaktion am vergangenen Dienstag der Gruppe, die die meisten Blutspender stellt, 50 Liter Bier zu spenden, hatte Erfolg. "Bis zum späten Nachmittag verlief der Aktionstag eher ruhig, aber dann kamen immer mehr Spender, bis die Rekordzahl von 299 erreicht war", freute sich eine sichtlich zufriedene DRK-Organisatorin Diana Liersch. Als besonders erfreulich bewertet Liersch, dass 38 Erstspender da waren: "Es ist immer schön, wenn sich junge Menschen dafür entscheiden, zur Blutspende zu gehen." Die 32 Helfer des Ortsvereins, einschließlich der Jugendlichen vom Jugendrotkreuz, wurden von 14 ehrenamtlichen Helfern unterstützt und die hatten alle Hände voll zu tun.



Aus medizinischen Gründen konnte Gisela Marx kein Blut spenden und deshalb entschied sich die ehemalige Stadträtin vor rund 20 Jahren als Helferin mitzumachen. "Ich wollte das DRK unterstützen und ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, sich für die Allgemeinheit einzubringen", nennt Marx als Motivation. Sie kennt mittlerweile viele treue Spender, die aus dem gesamten Umland kommen, auch weil sie die Atmosphäre in der Stadthalle schätzen. Dass man am Dienstag einen neuen Spenderrekord erreichte, freut die ehrenamtliche Helferin. Auch Gaby Valkenburg vom DRK-Blutspendedienst war von dem Ansturm absolut überrascht worden und hatte die Spendenwilligen beruhigt: "Es kommen alle dran!" Dafür sorgten fünf Ärzte, zwei Laborhelfer und 15 Helfer vom Blutspendedienst. Als die Spendenwilligen ab 18 Uhr geballt kamen, gab es etwas längere Wartezeiten und so wurden zusätzliche Stühle aufgestellt und an die Wartenden Süßigkeiten verteilt.

"Um 22.15 Uhr haben wir die Halle verlassen, nachdem wir noch aufgeräumt hatten", berichtet Organisationschefin Diana Liersch. 38 Personen mussten aus diversen Gründen zurückgestellt werden und durften an diesem Tag kein Blut spenden. Wer bestimmte Medikamente einnimmt, erst kürzlich krank war oder von einer Auslandsreise mitsamt Gelbfieberimpfung zurückkam, erfüllt die Vorgaben nicht, weiß Hans Scholz, langjähriger DRK-Ortsvereinsvorsitzender und Sanitätsausbilder. Das Ehrenmitglied der Ortsgruppe Pfullendorf engagiert sich seit mehr als einem halben Jahrhundert beim DRK, ist als Helfer bei den Spendeaktionen dabei und kümmert sich aktuell auch um die Schulsanitäter der Kasimir-Walchner-Schule. Acht Schüler zwischen neun und 15 Jahren sind mit viel Begeisterung dabei und werden wöchentlich eine Stunde von Scholz fortgebildet.

Die Idee, die größten Gruppen mit Gerstensaft zu belohnen, sorgte augenscheinlich für zusätzliche Motivation, wie die Rekordbeteiligung vermuten lässt. Mit 19 Teilnehmern erhielten die Schneller der Stegstreckerzunft, rechtzeitig vor dem Schmutzigen Dunnschdig, das 50-Liter-Fässlein. Den zweiten Platz bei dem originellen Wettbewerb holten sich die 14 Mitglieder der O-Town-Gugge aus Otterswang und mit neun Spendern gab es für die Hänsele-Gruppe noch 20 Liter Gerstensaft. Weil auch neun Bundeswehrangehörige sich an der Spendenaktion beteiligten, erhielten sie gleichfalls ein Fässchen. Auch Michael Rothweiler, der in Stetten a.k.M. stationiert ist, spendete sein Blut bereits zum 54. Mal. Sein Engagement rührt auch daher, weil die Bundeswehr natürlich auch Blutspenden benötige, erzählt der Soldat.



Blutspende

Nur drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland geht regelmäßig Blutspenden, informiert das Deutsche Rote Kreuz. Allein in Baden-Württemberg werden nach Verbandsangaben täglich 1800 Konserven benötigt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73 Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Abnahme dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und Imbiss sollte man eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Spende sollte man den Personalausweis mitbringen. Termine und Informationen zur Blutspende gibt es unter der gebührenfreien Hotline 08 00/11 94 911 und unter www.blutspende.de. (siv)