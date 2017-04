Pfullendorf Christuskirche: Musikalische Feier zum Gründonnerstag

Ein Gottesdienst mit Chormusik führt am Gründonnerstag in der Christuskirche in die Passionsgeschichte.

Ein Passionsgottesdienst, der weitgehend mit Chormusik gestaltet wird, erwartet die Besucher am Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, in der evangelischen Christuskirche. Dort singt das Heinrich-Schütz-Vocalensemble aus Überlingen unter Leitung von Thomas Rink. Die Lesungen und das Abendmahl werden von Pfarrer Hans Wirkner gestaltet, informiert Bezirkskantor Rink in einer Pressemitteilung.

Im Zentrum der Feier steht die Johannespassion von Leonhard Lechner aus dem späten 16. Jahrhundert. Sie ist ein äußerst anspruchsvolles Werk und fordert vom Chor höchste Konzentration. Im vierstimmigen Chorsatz wird die Leidensgeschichte Jesu erzählt. Dabei hat der Komponist eine komplexe Rhythmik und Satzweise mit völlig unabhängigen Stimmen gewählt. Dabei entsteht ein dichtes musikalische Geflecht, das eindringlich die Geschichte von Angst, Habsucht, Neid, Verrat und Manipulation erzählt. Diese große Passionsmotette ist eingebunden in eine feierliche, gesungene Liturgie, Lesungen und weitere Stücke aus dem frühen 17. und dem 20. Jahrhundert.

Franck, Hassler, Kalmus und Distler sind die weiteren Komponistennamen, die die Zuhörer mit meditativen Klängen in das Passionsgeschehen einführen. Ergänzt wird das musikalische Programm durch neue Kantoren: Rein Kalmus ist ein estnischer Kirchenmusiker und Hugo Distler darf wohl zurecht als moderner Kirchen-Komponist des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Er hat sich sehr vom alten Spätrenaissancestil inspirieren lassen und dabei eine ganz eigene Tonsprache gefunden. In der Reformationszeit galt der strenge kontrapunktische Mottenstil, wie er sich ab circa 1450 ausgebildet hatte.

Das Gegenstück dazu sei das weltliche Madrigal gewesen, erläutert Thomas Rink. Dieser Stil prägte die Kirchenmusik noch bis in das 17. Jahrhundert, als aus Italien der neue konzertante Stil Einzug hielt und den Weg zur Kantate ebnete. Hans Leo Hassler war ebenso in dem "alten" Stil verhaftet, wie Melchior Franck und der Komponist des Hauptwerkes, Leonard Lechner. Er war zuletzt angesehener Hofkapellmeister in Stuttgart. Seine Passion ist der Kumulationspunkt der mottetischen Passion, also einer Passion, die als mehrstimmiger Chorsatz durchkomponiert ist.