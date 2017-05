Pfullendorf Chris Kühn erklärt in Pfullendorf grüne Stadtpolitik

Bundestagsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen fordert eine energetische Stadtsanierung. Das Informationsgespräch mit dem Pfullendorfer Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter wertet er als sehr aufschlussreich.

Pfullendorf – Chris Kühn, Bundestagsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen, hat erstmalig die ehemalige Reichsstadt besucht. Im feudalen Rathaussaal konferierte er mit Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter über jene Themen, die gewissermaßen sein Steckenpferd sind: über Stadtentwicklung, Städtebau und Altstadtsanierung. Dabei kam er zum Schluss, dass die Förderprogramme länger laufen müssten, statt fünf Jahre lieber 15 bis 20 Jahre, bis eine Sanierung vollzogen ist. Das Wohnen in der Pfullendorfer Altstadt hält er für Familien und Ältere geradezu für prädestiniert – "ein Schatzkästle", wie Kühn die Kleinstadt nennt. Sie bräuchte mehr öffentlichen Raum, um ein lebendiges, aktives Innenleben führen zu können.

Bei der noch zu entwickelnden Umsetzung des Klimaschutzgesetzes müssten in Pfullendorf alle Akteure mitwirken, sagte Kühn und nannte Stadtverwaltung, Handwerkerschaft, Vereine und die Energieagentur.

Bei seinem Vortrag vor Parteifreuden und zwei neugierigen Sozialdemokraten im Nebenraum des Gasthauses "Lamm" stellte Kühn heraus, was er unter grüner Stadtpolitik versteht. Er bemängelte, dass bezahlbarer Wohnraum immer knapper würde, der Verlust an Mietpreis gebundenen Wohnungen immens sei. Darüber hinaus würden hochprozentige Wohnungen gern als Kapitalanlage genutzt und über Spekulanten wieder verkauft. Von einem Negativbeispiel habe er vom Stadtbaumeister erfahren: das 200 Jahre alte Wohnhaus in der Pfullendorfer Oberstadt, das zerfällt und nach SÜDKURIER-Recherche 2011 vom Konstanzer Investor Thomas Perzl erworben wurde. "Spekulativ lässt sich halt keine vernünftige Wohnungspolitik betreiben", so Kühns trockenes Fazit.

Der Grüne griff den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß direkt an, der im März gegen das Gesetz zum energetischen Bau interveniert und somit das Gebäude-Energiegesetz gestoppt habe – "ein echtes Drama", sagte Kühn. Denn mit dem Gesetz wäre bezahlbares Bauen und Klimaschutz im Gebäudebereich miteinander in Einklang gebracht worden. Jetzt müsse man erneut um ein solches vorbildliches Gesetzeswerk kämpfen. Für die Grünen sei klar, dass sie darin die Wärmeversorgung der Zukunft begreifen, zumal Wärme und Strom für Häuser und Wohnungen aus erneuerbaren Quellen erzeugt würden, Wärmenetze für eine optimale Verteilung sorgen.

Weitere Ideen brachte der Grüne mit einer Wohntauschpauschale ins Rennen, oder das "Wohnen für Hilfe", bei der Studenten mit älteren Menschen zusammenleben, was aber von Kommunen zu moderieren wäre. Auch Flüchtlinge sollten nicht an Randgebieten leben, was konträr zur Integration laufe. Und Kühn sieht auch die Notwendigkeit von weiteren Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr.

Nach reger Debatte stellte sich noch Markus Böhlen aus Immenstaad vor. Der Diplom-Kaufmann ist als Bundestagskandidat der Grünen im Bodenseekreis nominiert worden, zum Wahlkreis zählt Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Wald und Illmensee. Der 50-Jährige stammt aus Hagen in Westfalen und war viele Jahre in der freien Wirtschaft tätig. Seit 2000 unterrichtet er an der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen. Aus der Stadt stammt auch seine Frau. Böhlen sieht ebenfalls im Klimaschutz ein Kernthema.

Zur Person

Chris Kühn ist seit Herbst 2013 als bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion tätig. Dort ist der 37-Jährige für die Bereiche Mietrecht, Bauen, Stadtentwicklung, Gebäudesanierung und Flächenverbrauch zuständig. Darüber hinaus vertritt er seine Fraktion als Mitglied im Umwelt- und Bauausschuss. Der Tübinger war in der Naturschutzjugend aktiv. Parteimitglied ist er seit 1998, den Landesvorsitz hatte er von 2009 bis 2013 inne. (jüw)