Pfullendorf Busfirma aus will Ott-Gelände in Pfullendorf kaufen

Busfirma aus will Ott-Gelände in Pfullendorf kaufen

Busunternehmen Sehmer aus Wald hat großes Interesse an Areal und nutzt die Fläche als provisorischen Firmensitz

Busse der in Walbertsweiler ansässigen Firma Sehmer werden seit etlichen Monaten auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Ott geparkt und ihre Betrieb gemanagt. Dazu wurden mehrere Container aufgestellt, die als Büros und Sanitärräume genutzt werden. Als "Provisorium" bezeichnet Bürgermeister Thomas Kugler die zeitweilige Vermietung des Geländes an das Busunternehmen, wobei ein Zaun die freie Fläche vom ehemaligen Verwaltungsgebäude abtrennt, in dem bekanntlich ein Dutzend Flüchtlinge untergebracht sind. Im vergangenen Jahr fragte das Busunternehmen nach Angaben des Rathauschefs an, ob man das Gelände nicht kurzfristig mieten könne, was die Stadt kurzfristig auch ermöglichte, wofür Firmenchefin Kerstin Sehmer absolut dankbar ist, wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte. Sie bestätigte ihren großen Wunsch, das Gelände zu kaufen und als repräsentativen Firmensitz auszubauen. "Es wäre für die Stadt sicher auch ein Gewinn, wenn man einen ÖPNV-Standort hätte, und zwar in Reichweite des Busbahnhofes", hofft Kerstin Sehmer auf eine positive Antwort seitens der Stadt. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die auf der anderen Straßenseite gelegene Firma Geberit ein Großkunde von Sehmer ist, und von der Standortentscheidung ebenfalls profitieren würde.

"Über das Gelände ist absolut noch nichts entschieden", machte Bürgermeister Thomas Kugler im SÜDKURIER-Gespräch mehrfach deutlich. Im aktuellen Doppelhaushalt habe man deshalb auch keine Mittel für den Abbau der früheren Ziegelei eingestellt, die vor Jahren von der Stadt gekauft wurde.

Sollte das Busunternehmen tatsächlich zum Zuge kommen, wird der Stammsitz in Walbertsweiler in das neue Domizil in Pfullendorf integriert, erläutert Kerstin Sehmer ihre Pläne. Dass in diesem Jahr noch keine Entscheidung getroffen wird, ist für die Unternehmensleiterin völlig klar, wobei sie sich einen Zeitrahmen von zwei Jahren gegeben hat, um den provisorischen Firmensitz wieder aufzugeben, der in Absprache mit der Belegschaft 2016 eingerichtet wurde.