Pfullendorf Bunter Umzug mit 2500 Hästrägern durch Pfullendorf

Der Fasnet-Mäntig-Umzug lockt 49 Zünfte und viele Zuschauer nach Pfullendorf. Hexen, Geister und vielerlei andere Gestalten liefen auf, um gemeinsam die letzten Tage der diesjährigen Fasnet zu feiern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

49 Narrengruppen, 2500 Narren und noch viel mehr Zuschauer feierten den Fasnet-Mäntig-Umzug durch Pfullendorfs Altstadt. Hier ein "Narri Narro", dort ein "Hex Hex Hurra" – bei frühlingshaften Temperaturen zelebrierten Zünfte aus Pfullendorf, der Nachbarschaft sowie zahlreichen befreundeten Städten und Gemeinden die letzten Tage der diesjährigen Fasnet.

Den Auftakt machten die Stegstrecker mit der Stadtmusik. Weiter ging es mit allerlei anderen Figuren wie den Füchsen aus Menningen, den gruseligen Inselwächtern aus Lindau oder den Wasserspuckern aus Illmensee. Ob die Narren den Zuschauern Süßigkeiten, Konfetti oder gar eine kleine Abreibung mitbrachten, war oft eine Überraschung. Ähnlich war es mit dem jeweiligen Narrenruf, der teils noch geübt werden musste – das "Bobohle Kei's Hai ra, it z'viel ond it z'wenig" von den Bobohle aus Rot an der Rot ging besonders schwer von den Lippen.

Das war zugleich die Gruppe mit der weitesten Anreise – sie kam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Zunftmeister Andreas Narr beim Zunftmeisterempfang gegenüber Landrätin Stefanie Bürkle lobte. Dafür brauchten sie aber auch zweieinhalb Stunden, wie ein Vertreter der Bobohle relativierte.

Die Reihenfolge beim Fasnet-Mäntig-Umzug schmeckte nicht allen Narren, beim Zunftmeisterempfang kokettierte etwa Zunftmeisterin Sonja Vogler von der Holzhauderezunft Denkingen mit ihrem Platz 40 von 49 in der Aufstellung. Daher wurde an gleicher Stelle bereits 2018 vorbereitet: Im Lotto-Los-Verfahren zog sich jede Zunft ihren Startplatz.

Umzugsstrecke

Der Umzug am Fasnet Mäntig startete an der Gartenstraße, hin zur Heiligenberger Straße stellten sich die Gruppen auf. Von dort aus ging es über die Alte Postgasse zur Hauptstraße, bevor sich die Reihenfolge an der Untergasse wieder verlor. Der Weg war gesäumt von zahlreichen Zuschauern, hier und da stand auch ein Imbisswagen oder öffnete eine Besenwirtschaft.