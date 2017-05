Pfullendorf Bundeswehrskandal: Ermittlungen werden teilweise eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat das Prüfverfahren wegen Methoden in der Ausbildung der Kampfsanitäter in der Staufer-Kaserne Pfullendorf eingestellt. Das Ermittlungsverfahren gegen sieben Soldaten wegen demütigender Aufnahmerituale läuft weiter.

Zu Beginn des Jahres sorgten Nachrichten über sadistisch-sexuelle Praktikaten in der Staufer-Kaserne bundesweit für Schlagzeilen und Empörungswellen erschütterten die Bundeswehr. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen entschieden, eine Akte zu schließen, weil man keinen Anfangsverdacht für Sexualstraftaten, Nötigung, Beleidigung oder Wehrstraftaten sehe. Dies bestätigte Justizsprecher Markus Engel auf Anfrage des SÜDKURIER.



Bei dem Verfahren handelte es sich um ein Prüfverfahren, bei der es um Praktiken bei der Kampfsanitäterausbildung ging. Demnach sollen Ausbilder ihre Schüler bei der "Combat First Responder"-Schulung gezwungen haben, sich nackt auszuziehen. Nach Angaben einer Soldatin wurden auch Praktiken wie das Tamponieren des Analbereichs, das Abtasten von Brüsten und dem Genitalbereich vor versammelter Mannschaft durchgeführt.



Die Soldatin hatte sich direkt an Ministerin von der Leyen gewandt, die eine rückhaltlose Aufklärung ankündigte. Die Staatsanwaltschaft Hechingen prüfte nun unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Aussagen, ob durch diese Praktiken strafrechtliche Tatbestände erfüllt werden, was jetzt verneint wurde. Deshalb gibt es kein juristisches Nachspiel. "Wir prüfen die angewandten Ausbildungsmethoden nicht moralisch oder dienstrechtlich", macht Markus Engel klar.

Allerdings ist bei der Staatsanwaltschaft Hechingen bezüglich der Staufer-Kaserne noch ein weiteres Verfahren anhängig, das bereits als Ermittlungsverfahren geführt wird, nachdem ein Anfangsverdacht bestätigt wude. Dabei geht es um Aufnahmerituale am Standort Pfullendorf.



Ermittelt wird gegen sieben Soldaten, die andere Mannschafts-Dienstgrade zu brutalen Aufnahmeritualen gezwungen haben sollen. Diese Soldaten sind vom Dienst suspendiert und haben sich anwaltliche Betreuung geholt. Nach internen Ermittlungen der Bundeswehr wurden neue Soldaten an Stühlen gefesselt, mit kaltem Wasser abgespritzt und erniedrigt. Die Justiz ermittelt in dem Fall wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung. Nach Angaben des Staatsanwaltsprechers wird es noch einige Wochen dauern, bis die Anwälte die Akten durchgearbeitet haben.