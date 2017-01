Pfullendorf Bundeswehr-Skandal: Pfullendorfer Bürgermeister von Vorwürfen völlig überrascht

Bürgermeister Thomas Kugler erfährt von Vorkommnissen in der Staufer-Kaserne aus der Presse

Pfullendorf (siv) Vollkommen überrascht und sichtlich geschockt war gestern Abend Bürgermeister Thomas Kugler, als er auch durch den SÜDKURIER über den Skandal in der Staufer-Kaserne informiert wurde. Bisher geheim hätten geheimgehaltene Ermittlungen bestätigt, dass bei der Ausbildung von Sanitätern, im Militärjargon „Combat First Responder“ genannt, offenbar sexuell-sadistische Praktiken an der Tagesordnung sind. An die Staatsanwaltschaft Hechingen wurden demnach die Fälle von sieben Soldaten übergeben, die unter anderem der Freiheitsberaubung bezichtigt werden. Gestern Abend war bei der Staatsanwaltschaft niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Umfang der Vorkommnisse war so gravierend, dass sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen persönlich eingeschaltet und Generalinspekteur Volker Wieker einen Sonderermittler an das Ausbildungszentrum entsandt hat. In den nächsten Tagen soll der Generalinspekteur selbst in Pfullendorf nach dem Rechten sehen.

Personelle Konsequenzen hat der Skandal schon gefordert. So wurde für die eindeutig identifizierten Täter die fristlose Entlassung eingeleitet, vermeldet die Bundeswehr gestern auf ihrer Homepage. Oberst Thomas Schmidt soll versetzt werden. Schmidt, der im Juni 2013 das Zentrum von Oberst Peter Seidenspinner übernommen hatte, war vor zwei Wochen noch beim Neujahrsempfang in der Stadthalle als Gastgeber mit dabei. Überraschenderweise verzichtete Schmidt so wie im Vorjahr auch auf eine längere Ansprache, sondern begnügte sich mit den knapp gehaltenen Neujahrsgrüßen.

Völlig überrascht von den Vorfällen in der Kaserne zeigte sich auch der Vorsitzende der heimischen Reservistenkameradschaft, Dieter Barth. Wobei es zwischen aktiven und ehemaligen Soldaten ohnehin keinen Kontakt mehr gibt, erläutert der ehemalige Stabsfeldwebel im Gespräch mit dem SÜDKURIER. In früheren Jahren hatten die Reservisten noch Patenschaften in der Kaserne übernommen, aber diese Zeiten sind nach seinen Angaben aber lange vorbei.