Pfullendorf Bundeswehr: Pfullendorfer warten auf Aufklärung

Die Bürger warten auf die Aufarbeitung der Vorkommnisse in der Staufer-Kaserne und der Vorsitzende des Traditionsverbandes Artillerieregiment 10, Thomas Kroll, warnt vor vorschnellen Urteilen.

Heute vor einer Woche wurden die Missstände in der Staufer-Kaserne öffentlich. "Jetzt müssen wir abwarten, was die dienstlichen Ermittlungen und die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Hechingen bringen", hat Michael Zoller, Oberstleutnant a.D. und Gemeinderat der Unabhängigen Liste, volles Vertrauen in das Justizsystem. Entsprechend dem so genannten Abgabeerlass der Bundeswehr wurden die Verfehlungen an die Staatsanwaltschaft Hechingen gemeldet und diese entscheide nun, ob es zu einer Anklageerhebung kommt. Wichtig sei, dass niemand vorverurteilt wird, ergänzt Zoller.

Die Pfullendorfer wünschen sich ebenfalls Aufklärung. Die Bürger sind geschockt – angesichts der Geschehnisse in der Staufer-Kaserne. Und: Sie sehen einen dauerhaften Makel für ihre Heimatstadt. "Dass es so vor der Haustür passiert, ist traurig", sagt Jasmin Gräbner aus Aach-Linz. Die 22-Jährige bedauert es, "dass Pfullendorf auf diese Weise bekannt wird". Patrick Freuer aus Pfullendorf hätte nie mit einem Skandal in dieser Art gerechnet. "In der Großstadt kann man sich das eher vorstellen als hier in der Kleinstadt bei uns", sagt der 27-Jährige. Er hofft auf Aufklärung und entsprechende Konsequenzen. Iris Gruber aus Berlin ist in diesen Tagen zu Besuch in Pfullendorf. Die Stadt kennt sie von früheren Aufenthalten. Im Zug hat sie das erste Mal von den Quälereien zwischen Elitesoldaten gelesen. "Ich finde es schade, dass das schöne Pfullendorf so einen schlechten Ruf bekommt", sagt die 62-Jährige. Für sie ist der Linzgau ein wichtiger Teil Deutschlands, den man gesehen haben muss.

Das 20-jährige Bestehen des Traditionsverbands Artillerieregiment 10 feierten die Mitglieder im Jahr 2011 mit einer Führung durch die damalige Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne. Und sechs Jahre später konstatiert Vorsitzender Thomas Kroll, dass man immer noch gut mit den Verantwortlichen zusammenarbeite, wenn es um die Aufarbeitung der Regimentsgeschichte geht. "Das war schon sehr überraschend", schildert der Oberstleutnant a.D. seine erste Reaktion, als er die Schlagzeilen über die Vorgänge in Pfullendorf hörte: "Hier werden Elite-Soldaten ausgebildet und etliche Nato-Staaten sind mit dabei!"



Der Vorsitzende des 160 Mitglieder starken Vereins macht klar, dass man nun die staatsanwaltlichen Ermittlungen abwarten müsse. "Man darf nicht vorschnell urteilen, um allen Beteiligten gerecht zu werden", mahnt er zur Besonnenheit. Sollte sich herausstellen, dass Soldaten gegen die Menschenwürde verstoßen haben, dann müssten die Betreffenden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bestraft werden. "Und zwar sofort, aber nicht vorschnell", wiederholt er seine Überzeugung. Der ehemalige Berufssoldat erinnert daran, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele hunderttausend Bürger durch die Bundeswehr "geschleust" worden sind und es sich auch in Pfullendorf, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, um Einzelne handelt. "Der Soldat ist ein Staatsbürger in Uniform und muss danach handeln", zitiert der 64-Jährige den wichtigsten Grundsatz der Inneren Führung, die seit Jahrzehnten in der Truppe verankert ist.

Ein klare Haltung vertritt auch Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen: "Die Vorfälle finde ich abscheulich und ich frage mich, warum es wieder so lange gedauert hat, bis die Öffentlichkeit informiert worden ist. Immer da, wo abhängige Strukturen vorhanden sind und die Persönlichkeit der Mächtigen nicht mit der Macht mitwächst, besteht die Gefahr, solcher Abscheulichkeiten. Ich wünsche eine transparente Aufklärung und adäquate Bestrafung der Verantwortlichen."



Rund 70 Zivilisten arbeiten in der Kaserne

Zu den Hochzeiten des Kalten Krieges umfasste der 1959 offiziell in Betrieb genommene Standort Pfullendorf bis zu 2500 Soldaten. Diese gehörten überwiegend zum Artillerieregiment 10 und den dazugehörigen Bataillonen. Nach Ende des Kalten Krieges wurde die Kaserne überwiegend von Jägereinheiten genutzt, unter anderem dem Jägerregiment 10. Ab 1997 verlegte die Internationale Fernspähschule der Bundeswehr aus Weingarten nach Pfullendorf. Diese gliederte sich 2003 zum Ausbildungszentrum Spezielle Operationen um. Diese in Europa einzigartige Einrichtung mit neun Mitgliedsstaaten dient deren Streitkräften zur Ausbildung von Spezial- und spezialisierten Kräften, für Soldaten aus Deutschland vor allem für die Division Schnelle Kräfte (DSK) und das Kommando Spezialkräfte (KSK). Im Rahmen der 2010 beschlossenen grundlegenden Bundeswehrreform wurde am 15. Dezember 2010 unter Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zum 1. Juli 2011 eine Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland beschlossen.

Dies hatte auf den Standort nur wenig Auswirkungen, da sich kaum Wehrpflichtige in Pfullendorf befanden.

Am 26. Oktober 2011 stellte der damalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière im Bundeskabinett das Stationierungskonzept 2011 vor, nachdem der Standort Pfullendorf erhalten bleibt. Die Organisationsmaßnahmen brachten jedoch eine Reduzierung der 580 Dienstposten auf 310, die Umbildung des „Ausbildungszentrums Spezielle Operationen“ zum „Ausbildungs- und Übungszentrum Spezielle Operationen“ und die Auflösung der Fernspählehrkompanie 200. Neben den rund 500 Soldaten sind etwa 70 zivile Mitarbeiter beschäftigt. Diese werden seit Mitte 2014 vom Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Stetten a.k.M. betreut.