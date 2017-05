Pfullendorf Bürgerprotest gegen weiteren Windpark in Pfullendorf

Die Gegner des geplanten zweiten Windparks auf der Gemarkung Denkingen haben die "Bürgerinitiative Mensch Natur – Oberer Linzgau" gegründet. Als Aktivität ist unter anderem ein offener Brief an die Bürgermeister und Stadträte von Pfullendorf und Überlingen geplant.

"Aufgrund der Planung von weiteren Windkraftanlagen auf der Gemarkung Denkingen sowie gesundheitlicher Probleme der Anwohner der Windkraftanlagen Hilpensberg, wurde die Bürgerinitiative Mensch Natur – Oberer Linzgau gegründet", informierte Hans Daikeler namens der Initiative. Ein weiteres Treffen findet am kommenden Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, im Pfarrsaal in Denkingen statt. Bei einer ersten Zusammenkunft am 2. Mai hatten sich 21 Personen beteiligt und bei einem weiteren Treffen schon 35 Leute, erläuterte Daikeler auf Anfrage des SÜDKURIER. Als geplante Aktivitäten nannte er Informationen an die Bürgerschaft und es würden Plakate und Flyer im näheren Umfeld der schon bestehenden drei Windräder auf der Gemarkung Hilpensberg verteilt. Zusätzlich plane man einen offenen Brief an die Bürgermeister und Stadträte in Überlingen und Pfullendorf sowie an weitere Adressaten. Man strebe für die Bürgerinitiative auch den Status der Gemeinnützigkeit an.