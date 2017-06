Pfullendorf Bürgerinitiative scheitert mit Eilantrag für sofortigen Stopp der Windräder

Die Bürgerinitiative "Mensch Natur Oberer Linzgau" ist mit einem Eilantrag gescheitert, mit dem das sofortige Abschalten der drei Windräder in Pfullendorf-Denkingen gefordert wurde.

Einen Antrag auf sofortige Abschaltung des Windparks Hilpensberg hat gestern die Bürgerinitiative "Mensch Natur Oberer Linzgau" gestellt. Namens der BI hat Stephan Wiethaler den Antrag an das Landratsamt Sigmaringen, den Naturschutzbund und die Betreiberfirma VenSol geschickt. Als Grund wird ein Rotmilanhorst in 700 Meter Entfernung zu den Windrädern genannt, in denen sich noch ein Jungvogel befinde. Nach Beboachtungen wurden die Altvögel am 9. Juni zuletzt bei der Fütterung beobachtet und seit mehreren Tagen ein Vogel verschwunden sei. "Der andere Altvogel ist vermutlich von einer der drei Windturbinen erschlagen und der Kadaver vom Fuchs geholt worden", wird in dem Schreiben gemutmaßt. Wenn der verbliebene Vogel gleichfalls ein "Opfer der Windturbine" werde, dann müsste der Nachwuchs im Horst verhungern, ergänzt die BI, dass das Tier "durch eine von der Presse verfolgte Rettungsaktion in eine Greifvogelstation verbracht werden würde". Deshalb müssten die Windräder sofort bis zum Ende der Rotmilankartierung Ende August abgeschaltet werden. Stephan Wiethaler weist daraufhin, dass aktuell bis zu 30 Rotmilanen zwischen den drei Windrädern fotografiert wurden. Abschließend drückt die BI ihre Verwunderung darüber aus, dass im Widerspruch zu dem Gutachten des Betreibers doch Rotmilane in geringerer Entfernung zu den Windrädern brüten, als vom Artenschutzgesetz genehmigt ist. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte Pressesprecherin Sabine Stark vom Landratsamt Sigmaringen gestern den Eingang des Eilantrags bei der Fachbehörde und erklärt, dass es entsprechend dem vorgegebenen Monitoring keine Totfunde von Milanen gegeben habe und auch keine Auffälligkeiten zu den Flugbewegungen gebe. "Allein bei Ackerbearbeitungen gibt es ein erhöhtes Flugaufkommen in Anlagenähe", erklärt Stark, dass die Vermutungen der Bürgerinitiative deshalb keinen Anlagenstopp rechtfertigten. "Grundsätzlich sind Anlagestopps möglich", ergänzt Stark, dass es über den Einzelfall hinaus gewichtige Anhaltespunkte einer generellen Tötungsgefährdung geben müsse.